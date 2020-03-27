Стало известно о заражении коронавирусом сотрудника администрации Кремля

В администрации президента России выявлен случай заражения коронавирусом, Владимир Путин с заболевшим не контактировал, принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, соответствует ли действительности информация о том, что в администрации и управлении делами президента выявлены заразившиеся коронавирусом.

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности и принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше», – передает РИА «Новости» слова Пескова, уточнившего, что ему известно об одном таком случае.

«Президент с ним не контактировал», – добавил он.

По словам Пескова, это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты на коронавирус до начала мероприятия.

Песков рассказал также, как изменилась жизнь Путина на фоне коронавируса.

«Естественно, речь идет о дополнительных превентивных мерах: те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно принимать, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как изменилась жизнь и личные привычки президента в условиях эпидемии.

«Но тем не менее президент продолжает работать, он не может просто прекратить этого», – добавил представитель Кремля.



Песков также напомнил, что российским губернаторам рекомендовано максимально сократить поездки из своих регионов.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в России и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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