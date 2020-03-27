Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

Петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, которые нарушают обязательный карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции, уже удалось выявить 22 нарушителя, сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В полиции отметили, что за два дня сотрудникам МВД и представителям Роспотребнадзора удалось найти 22 человека, которые не соблюдали самоизоляцию после возвращения из зарубежных стран.

«В результате проведенных мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции. 20 человек из них доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга. Еще двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С. П. Боткина», – сообщили в управлении МВД.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в России и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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