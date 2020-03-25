Число жертв коронавируса на планете удвоилось за пять дней

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

На 25 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 430 тыс. человек, скончались примерно 4,69% – около 20,2 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на собственное исследование, учитывающее официальные заявления властей 150 стран, где зафиксированы случаи заражения.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в России и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД