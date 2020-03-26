В ВОЗ сочли замечательными меры России по коронавирусу

Применяемые Россией меры по коронавирусу замечательные, Россия находится «на шаг вперед» в борьбе с эпидемией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович заявила на пресс-конференции в Москве, что «меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», передает РИА «Новости».

По ее словам, рекомендации, которые ВОЗ дает всем странам мира по коронавирусу, и стратегия России по данному вопросу совпадают: «Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция (...) Россия находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться».

Она также заявила, что странами мира было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, передает ТАСС.

По словам Вуйнович, ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении.

«Вчера это была абсолютная демонстрация такой политики», – заявила она.

Председатель ВОЗ отметила, что «сразу доложила региональному директору Всемирной организации здравоохранения, генеральному директору».

«Они все удивлены», – сказала Вуйнович о реакции на выступление Путина. Она подчеркнула, что ВОЗ делает обзор всех практик и стратегий борьбы с распространением коронавируса в странах мира, изучая комплексные меры в различных областях.

Вуйнович заявила, что рада быть представителем ВОЗ в России и изучение российского опыта борьбы с коронавирусом поможет извлечь значительные уроки для будущего. По ее словам, в организации будет развернута масштабная работа в этом направлении.

Кроме того, на ее взгляд, если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

«Но если будет нужно, я уверена, что эта мера будет применена, но на данный момент кажется, что она еще не нужна. Я абсолютно доверяю в этом плане национальным властям, властям Москвы, которые владеют цифрами и ситуацией», – добавила Вуйнович.

Она отметила, что есть очень хорошие примеры, которые показывают, что социальную дистанцию можно реализовать и без жесткого карантина, как, например, это происходит в Сингапуре и Японии.

При этом ВОЗ пока не может предсказать сроки окончания распространения коронавируса в мире.

«Но я надеюсь, чем быстрее мы будем соблюдать все правила, вирус быстрее уйдет от людей», – сказала Вуйнович.

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