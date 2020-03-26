В Москве остановили работу парков и мест общепита

В Москве с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых и буфетов, а также парков.

Также мэр Москвы Сергей Собянин приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Культуры, Зарядья, усадьб Царицыно, Коломенское, Сокольники, передает РИА «Новости».

Кроме того, гражданам рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов в столице.

При этом отмечается, что московские кафе и рестораны смогут работать на вынос и доставку заказов.

Также Собянин обязал всех столичных работодателей измерять температуру сотрудникам и отстранять тех, у кого она повышена.

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