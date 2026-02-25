У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
СМИ: В тайнике Эпштейна нашли инструкции по секс-рабству
В секретном сейфе Эпштейна во Флориде обнаружили пособия по секс-доминированию
В арендованном Эпштейном складе во Флориде обнаружили руководства по сексуальному рабству, фотографии обнаженных женщин и видеозаписи с участием подростков, пишет Telegraph.
Документы по описи имущества подтвердили наличие компрометирующих вещей в хранилище в Палм-Бич, передает РИА «Новости».
Газета Telegraph уточняет, что покойный финансист прятал личные вещи минимум в шести тайниках в разных штатах США.
«В арендованном Джеффри Эпштейном секретном складском помещении хранились компьютеры, видеокассеты, руководства по сексуальному рабству и фотографии обнаженных женщин», – говорится в материале. Речь идет о двух конкретных пособиях, посвященных эротическому подчинению.
На найденных снимках, вероятно, изображены жертвы насилия, а на дисках записан контент с участием подростков. Следователи также обнаружили 29 адресных книг, список массажисток, более 2 тыс. долларов наличными, разрешение на оружие и пропуск в Гарвард.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обнародованных материалов по громкому делу обнаружили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей.
Министерство юстиции США опубликовало более 3 млн страниц документов из досье Эпштейна. Ранее в сейфе финансиста следователи нашли крупные суммы наличных денег и бриллианты.