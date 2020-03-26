В Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусу

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

Опустевшие аэропорты – всего лишь внешний признак гораздо более глубоких изменений мировой экономикиФото: Никеричев Андрей/Агентство городских новостей «Москва»
Пандемия коронавируса и грандиозное падение цен на нефть имеют прямую связь. Есть основания полагать, что еще несколько недель назад руководство России предвидело происходящие сегодня события, и именно поэтому Москва отказалась от продления сделки ОПЕК+. Насколько глубоким будет падение нефтяного рынка и как он изменится? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

Причины столь беспрецедентно жесткого и внезапного карантина нужно искать в религииФото: Avishek Das/Global Look Press
После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...

В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

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      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
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          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
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          • Поговорю с ним лично

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              В Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусу

                 26 марта 2020, 13:41
              Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
              Текст: Наталья Ануфриева

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              В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса, однако государство должно быть готово и к худшему сценарию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

              Песков заявил, что в России «де-факто пока эпидемии нет», и в Кремле надеются, «что и не будет, что удастся ее избежать», передает РИА «Новость».

              Однако главврач больницы в Коммунарке рассказал во время визита президента России Владимира Путина в медучреждение о «разных сценариях», и «в любом случае государство исходит из того, что какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы затем обрадоваться лучшему».

              При этом в Кремле считают неуместными эвентуальные рассуждения о возможности введения режима ЧС в стране.

              «Де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», – сказал Песков, добавив, что президент исходит именно из этого.

              Что касается нерабочей недели, то, как отметил представитель Кремля, она выделена из соображений воспрепятствовать распространению коронавируса внутри России.

              Он указал, что перемещение граждан России по стране в период выходной недели повышает опасность распространения коронавируса, потому лучше побыть дома. Песков добавил, что большинство россиян «думают головой» и прислушиваются к разъяснениям правительства и специалистов, и напомнил, что «никаких мер жесткого характера нет».

              Представитель Кремля также указал, что в России достаточно средств, в том числе финансовых, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию из-за коронавируса.

              При этом Песков добавил, что «в такие моменты, безусловно, очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это, скорее, скажем так, один шаг на этом пути».

              Он отметил также, что в вопросе введения ограничений в регионах Россиии важно мнение не Кремля, а оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 120 комментариев

              Напомним, президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

              Между тем число заразившихся в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита, в правительстве решили ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать карантин.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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