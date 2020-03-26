В России введут наказание нарушителей правил карантина

Правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул на заседании правительства, что необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации», передает РИА «Новости».

«У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие – и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», – заявил он.

Потому будут внесены правки в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие «санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила».

«Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и – соответственно – юридических лиц», – добавил премьер.

Также Мишустин заявил, что правительство выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд рублей из федерального бюджета, выплаты начнутся на месяц раньше запланированного, в июне 2020 года, передает ТАСС.

«Еще примерно 31,5 млрд рублей поступит из региональных бюджетов», – сказал премьер.

Он подчеркнул, что в четверг правительство должно принять все решения, необходимые для выполнения поручений президента России Владимира Путина по борьбе с коронавирусом.

Перечислил первоочередные меры: снижение страховых взносов для малых и средних предприятий, правительство получит право предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам.

«И мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен», – указал премьер.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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