Шойгу сообщил о проведении летно-конструкторских испытаний «Циркона»

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на пленарном заседании в Совете Федерации сообщил, что проводятся летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Проводятся летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон», – передает его слова ТАСС.

Ранее источники сообщали, что Россия ускорит темпы проведения испытательных пусков «Циркона» с морских носителей.

В начале января гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля. Носителем стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Также планировалось запустить ракету с головной подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск», а затем запланирована стрельба с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань».