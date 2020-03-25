Появились сведения об ускорении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа «Ясень» начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с «Адмирала Горшкова», – приводит слова одного из источников ТАСС.

По сведениям другого источника, «первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки «Северодвинск» (проект 885, шифр «Ясень»). Он добавил, что «сначала стрельба «Цирконом» с «Северодвинска» будет проведена из надводного положения». При этом источники не назвали точные сроки проведения новых испытаний.

В прошлую пятницу командующий СФ анонсировал стрельбы подлодок гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». После нескольких пусков с фрегата «Адмирал Горшков» «Циркон» планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск». Кроме того, на 2020 год запланирована стрельба «Цирконом» с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань».

Помимо этого, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая АПЛ проекта 949А («Антей») «Иркутск».

«Цирконы» также планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.

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