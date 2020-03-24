Посол России в США призвал американских правозащитников не создавать фейки о коронавирусе

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать общественность о борьбе с коронавирусом в России.

На странице посольства России в США в Facebook появилось заявление Антонова, в котором указывается, что «принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе (распространению коронавирусу) значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».

Он посоветовал Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами искусственной вентиляцией легких, которая была изложена в англоязычной версии интервью Дениса Проценко – главного врача больницы №40 в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом.

«Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное – спасение человеческих жизней», – отметил Антонов.

Дипломат также обратил внимание на проблему оказания медицинских услуг находящимся в американских тюрьмах россиянам, призвав HRW откликнуться на призыв о помощи со стороны российских дипломатов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, так как их якобы начали активно скупать богатые россияне на фоне распространения коронавируса. В Минздраве заявили, что это не имеет смысла, так как аппарат ИВЛ может применять только квалифицированный врач в условиях стационара.

При этом Кеннет Рот написал в Twitter, что российские власти якобы ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых может не хватить простым гражданам.

Кроме того, правительство России выделило 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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