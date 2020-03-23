Шойгу рассказал о главном храме Вооруженных сил и галерее «Дорога памяти»

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23 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 03:38  |  vz.ru
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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Медицинский спецназ России спасет Италию от смерти

Российские военные вирусологи вылетели в Италию Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Самолеты Ил-76 с военными вирусологами ВС РФ отправляются в Италию – крупнейший очаг распространения коронавируса в Европе. По мнению экспертов, ситуация на Апеннинах действительно катастрофическая, а ЕС и НАТО отвернулись от Италии. В такой ситуации помощь Москвы итальянцам решает сразу две задачи. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Основной итог этого большого шухера

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости. Вирус новый, подъем резкий. Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
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    Как коронавирус может улучшить мир

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
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          • Китай

          • Россия

          • США

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          • Буду держаться от него подальше

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              Шойгу рассказал о главном храме Вооруженных сил и галерее «Дорога памяти»

              23 марта 2020, 02:57

              Текст: Антон Антонов

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              Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о храме, строящемся в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента России Владимира Путина.

              Шойгу в интервью газете «Красная звезда» заявил, что в «уникальной» иконе «учтено все», в ней «много вещей, которые глубоко символичны». Над ней работали «и ювелиры, и художники, и металлурги». Икона «написана на досках, плахах, на которые был распущен сохранившийся старинный орудийный лафет», который подняли со дна Невы.

              «Складень – почти 2 м 40 см в высоту, внизу – мощи воинов, причисленных к лику святых», – приводит его слова ТАСС.

              На храм пожертвовали средства около 91 тыс. человек, множество компаний предоставили строительные материалы.

              Перед храмом хотят установить «старый гранитный верстовой столб», от которого начиналось движение советских войск в 1941 году на запад.

              Министр отметил, что прежде ни в России, ни в других странах не строили храмы в честь Победы, хотя та стала «великим событием» и «в ее честь такое сооружение давно надо было воздвигнуть». По словам главы Минобороны, «время было другое, когда создавались только музеи и памятники – очень неплохие и очень важные памятники в нашей стране: Родина-мать, очень большой мемориальный комплекс Брестская крепость».

              Шойгу выразил надежду, что храм станет местом, «куда можно прийти не только исповедоваться, но и вдохновиться на службу, на дела ратные».

              Кроме того, у главного храма Вооруженных сил создается мемориальный комплекс «Дорога памяти», где будут храниться кисеты с землей с мест захоронений советских воинов. Министр пояснил: «Представьте себе, что живет семья, и она знает, что их отец ушел на фронт и пропал без вести. Неизвестно, где его могила, куда прийти и где поклониться, где вспомнить о нем». Поэтому было решено «привезти эту землю к храму и сделать своего рода большую-большую братскую могилу».

              Министр отметил, что сейчас трудно предсказать, «кто как завтра себя за рубежом поведет, и где какой памятник будет снесен». За рубежом «сейчас не чтят и не уважают нашу историю, наших погибших предков», отметил он.

              Посетители музейного комплекса смогут «набрать несколько цифр или имя, фамилию, отчество, год рождения фронтовика» и «узнать, где находится земля с той братской могилы, в которой похоронен его родственник», сказал министр.

              Шойгу также добавил данные о двух своих родственниках в базу данных мемориального комплекса «Дорога памяти»: «Это два моих дяди – Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев». Первый «был военным врачом и прошел практически всю войну, после этого почти пять лет был в Германии, занимаясь той же врачебной деятельностью». Второй «прошел всю войну рядовым».

              При этом сбор данных не закончится после 9 мая 2020 года.

              Шойгу отметил, что воевали не только граждане СССР, были, например, «испанские герои», а также граждане Вьетнама, которые «эмигрировали во Францию, а из Франции приехали сюда и воевали, и погибли, кстати сказать, здесь, под Москвой». 

              Министр напомнил, что «сын Мао Цзэдуна был в Ивановском детском доме, закончил Военную академию имени Фрунзе, получил здесь первое офицерское звание». Он дошел до Берлина в звании капитана и получил государственные награды.

              Герои Советского Союза представлены 68 национальностями.

              Шойгу сообщил, что иностранные летчики, которые на своих истребителях сопровождали самолеты с делегацией руководства СССР, летевшей на Тегеранскую конференцию в 1943 году, также заслуживают того, чтобы их имена были увековечены в мультимедийной галерее «Дорога памяти», передает РИА «Новости».

              Напомним, храм Вооруженных сил возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит Шойгу.

              «Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории парка «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных сил России.

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