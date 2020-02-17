В базу проекта «Дорога памяти» загрузили более 600 тыс. фото фронтовиков

Более 600 тыс. фотографий об участниках Великой Отечественной войны загружено в базу данных в рамках проекта Минобороны России «Дорога памяти».

Согласно данным с сайта проекта, сейчас загружено 604 тыс. 265 фотографий.

Между тем, ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что на территории ЦВО развернуты более 1 тыс. пунктов по оцифровке материалов об участниках Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«Пункты оцифровки открыты в 29 регионах Сибири, Урала и Поволжья на базе республиканских, краевых, областных, городских и районных военных комиссариатов ЦВО, а также военных учебных заведений, расположенных на территории округа», – говорится в сообщении.

Мобильные пункты также начали работу на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Также пункт загрузки и оцифровки данных для проекта «Дорога памяти» начал работать в почтовом отделении Москвы в Хамовниках. Любой посетитель почтового отделения сможет обратиться к оператору почтовой связи, который примет фотографию для сканирования и размещения ее на сайте проекта «Дорога памяти».

«Благодаря широкой сети почтовых отделений, которая объединяет всю страну, каждый гражданин получит возможность стать частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти», – отметили в Минобороны.

В почтовых отделениях планируется также разместить информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом, который выведет на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны в рамках утвержденного президентом перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.