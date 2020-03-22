Под Мурманском пять человек пострадали при взрыве боеприпасов

В результате взрыва боеприпасов на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском ранения получили пять человек, сообщили в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково, где хранятся снаряды разного калибра.

Пожара после взрыва не последовало

По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести.

По словам источника, согласно одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения обращения с боеприпасами.

В ноябре прошлого года в квартире в Ленинградской области взорвался боеприпас времен войны, погиб один человек.