На Украине у второго депутата Рады заподозрили коронавирус

Депутата Верховной рады Украины от группы «Доверие» Сергея Вельможного вместе с сыном госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве в связи с появлением симптомов коронавируса.

В своем Facebook он сообщил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время будет проведен повторный тест.

Ранее, 18 марта, депутат Рады от группы «Доверие» Сергей Шахов заявил, что у него предварительно подтвердили коронавирус. Вскоре диагноз подтвердился, также COVID-19 диагностировали у его жены.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



18 марта на Украине второй человек умер от коронавируса. Первую смерть из-за коронавируса зарегистрировали 13 марта. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД