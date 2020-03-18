Украина подтвердила заражение депутата Рады коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины подтвердило заражение коронавирусной инфекцией депутата Верховной рады.

«Минздрав сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины», – говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

При этом имя нардепа не называется. Также отмечается, что парламентарий на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Рады Украины 17 марта отсутствовал.

Ранее на Украине второй человек умер от коронавируса. Первую смерть из-за коронавируса зарегистрировали 13 марта – умерла 71-летняя женщина. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.

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