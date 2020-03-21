В России за сутки выявили 53 новых случая коронавируса

В 18 российских регионах за минувшие сутки выявлено 53 новых случая коронавируса. Общее число человек с установленным диагнозом возросло до 306, сообщает оперативный штаб. Заболевшие посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в последние две недели.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», – передает РИА «Новости» сообщение оперативного штаба.

Уточняется, что 17 случаев зарегистрированы в Подмосковье, шесть – в Москве, пять – в Татарстане, четыре – в Нижегородской области, три – в Свердловской, по два – в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному случаю зафиксировано в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Также определен круг лиц, с которыми общались зараженные на российской территории. Их помещают под наблюдение.

За весь период в России выписаны 16 человек, которые были заражены коронавирусной инфекцией. 13 из них являются российскими гражданами, двое – граждане Китая и один итальянец.

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Напомним, в России предпринят целый ряд мер по обеспечению безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.

Всемирная организация здравоохранения отмечала, что Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов в рамках предотвращения распространения коронавируса. Также ВОЗ выражала благодарность России за осуществление безвозмездных поставок в ряд стран тест-систем для диагностики коронавируса нового типа. Организация хвалила Россию за хорошую готовность к противодействию распространения инфекции.

Президент Владимиру Путин подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам. Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

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