У семьи из Подмосковья заподозрили коронавирус

Четверо жителей Реутова могут быть заражены коронавирусом, результаты анализов станут известны после подтверждения диагноза в новосибирской лаборатории «Вектор», сообщили в подмосковном минздраве.

«Четверо жителей Реутова предположительно могут быть заражены коронавирусом, итоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза в лаборатории «Вектор» в Новосибирске», – сообщили в минздраве, передает РИА «Новости».

Все пациенты на данный момент изолированы.

Телеграм-канал Mash уточнил, что супруги и двое детей из Реутова посетили 8 марта знакомого в Железнодорожном, после этого у них появились симптомы заболевания, и они вызвали скорую.

Всего в Подмосковье выявили 18 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболевание подтвердилось у одного человека, добавили в минздраве, сообщает «Интерфакс».

В субботу в Москве выздоровели восемь зараженных коронавирусом.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В четверг в Москве выписали четверых выздоровевших. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в России уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.