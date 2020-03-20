От коронавируса выздоровели девять человек в России

Число выписанных из больниц пациентов, которые ранее заразились новым коронавирусом, возросло в России до девяти.

Об этом сообщается на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.

«Девять человек выздоровели», – говорится в сообщении.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



При этом в число не входят три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса – они уже тоже выписались.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 199 случаев заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Ранее сообщалось, что всего в мире число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев.

Напомним, в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Кроме того, в России уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России коронавирусу готовят суровое испытание.

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