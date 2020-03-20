В России начались испытания вакцины против коронавируса

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса, сообщили в ведомстве.

«В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

«При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных», – поясняет Роспотребнадзор

В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

Накануне и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, сколько времени может занять производство вакцины от коронавируса COVID-19. Тем временем российская компания Biocad начала разработку собственной вакцины против коронавируса.

Ранее российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса.

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