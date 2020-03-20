Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев

Количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались, сообщили в ВОЗ.

По данным организации, за сутки в мире выявлено 16 тыс. 556 новых случаев заражения, из них только 58 – на территории Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 209 тыс. 839, передает РИА «Новости».

За сутки от COVID-19 скончались 828 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире – 8 тыс. 778.

При этом ранее газета South China Morning Post сообщила, что на утро пятницы, 20 марта, в мире насчитывалось 233 тыс. 838 человек, инфицированных новым коронавирусом, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, передает «Интерфакс».

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



По данным газеты, за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся – на 1 тыс. человек.

В Италии в четверг зафиксировано 3,405 тыс. смертельных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 428 больше, чем за среду. Она по числу жертв превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,248 тыс. человек. Число инфицированных в Италии достигло 41,035 тыс. человек.

Напомним, в России уже начаты испытания вакцины против коронавируса. Также в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России коронавирусу готовят суровое испытание.

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