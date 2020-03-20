Главврач больницы в Коммунарке дал россиянам три совета в связи с коронавирусом

Главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко дал россиянам три основных совета в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

«Три вещи: не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь наших пожилых», – сказал медик в фильме «Эпидемия» на телеканале RT.

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Ране Проценко заявил, что эпидемия коронавируса может пойти по двум сценариям развития.

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