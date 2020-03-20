Главврач больницы в Коммунарке озвучил два варианта развития ситуации с коронавирусом

Развитие ситуации с распространением коронавируса может пойти по «китайскому» или «итальянскому» сценарию, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По словам главврача, если распространение вируса будет протекать по «китайскому» сценарию, то пандемия «закончится в мае-июне» с окончанием сезона респираторных заболеваний.

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», – заявил Проценко в фильме «Эпидемия» на телеканале RT.

Ранее президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, причем инфекция будет распространяться волнами.

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