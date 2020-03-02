Первые случаи коронавируса зафиксировали в Португалии и Андорре

Два случая инфицирования коронавирусом были выявлены в Португалии, еще один – на территории Андорры.

Как сообщила газета «Периодико», инфицированный недавно вернулся из Милана. Его доставили в одну из местных больниц, передает ТАСС.

Также отмечается, что еще два человека, находившиеся в одном самолете с зараженным, помещены под домашнее наблюдение.

«Министерство здравоохранения [Андорры] активирует протоколы в связи со случаем [заражения] коронавирусом. Представители органов здравоохранения подтверждают, что анализы 20-летнего пациента дали положительный результат», – говорится в сообщении правительства Андорры в Twitter.

Минздрав Андорры рекомендует гражданам не посещать страны, где зарегистрировано большое количество случаев заражения коронавирусом.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

Заболевание зарегистрировали в 65 странах.При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса в целом находится под контролем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус угрожает России с неожиданного направления.

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