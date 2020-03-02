Эксперт оценил способность Сирии закрыть небо Идлиба для Турции

«Мы сами, ничего не усиливая, можем помочь Сирии той группировкой ПВО, которая находится на территории страны», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Лузан. Так он прокомментировал решение командования вооруженных сил Сирии закрыть воздушное пространство над Идлибом для турецкой авиации.

«Сама по себе сирийская ПВО выглядит достаточно мощно. В ее составе есть C-300ПМУ-2 «Фаворит», серьезное многоканальное средство средней дальности «Бук-М2», модернизированные С-200, «Панцирь». Более того, там есть две российские базы – Хмеймим и Тартус», – рассказал бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан.

Он напомнил, что Тартус прикрывает батарея системы С-300В4, а Хмеймим – С-400 «Триумф». Их дальность поражения 400 км. «Потому мы сами, ничего не усиливая, можем помочь сирийцам той группировкой, которая находится в Сирии. Проще всего использовать комплексы С-300В4. У них такая же дальность, как у С-400, но они ближе к провинции Идлиб. Самое главное, что ракета С-300В4 летит молча. Ее невозможно засечь. Она, в отличие от С-400, не общается со станцией наведения», – пояснил эксперт.

По его словам, в случае еще большей эскалации конфликта в район боевых действий можно перебросить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Но это серьезное дело. Нужно организовать прием информации, отображение ее на командных пунктах, передачу этой информации на зенитные ракетные соединения и части и так далее. А сегодня такой централизованной системы противовоздушной обороны в Сирии нет, есть очаговые средства. Но эти очаги достаточно эффективны», – заключил Лузан.

Ранее сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После этого подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

Напомним, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

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