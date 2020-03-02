В Берлине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом официально подтвердили в немецкой столице, сообщили в берлинском сенате. Также под Берлином проверяют сотрудников крупнейшего аквапарка в Германии, где отдыхал зараженный человек.

Медики проверяют людей, с которыми контактировал больной. Пол и возраст зараженного не указывают. Его поместили в больницу и предоставляют лечение, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, под Берлином проверяют сотрудников крупнейшего аквапарка в Германии Tropical Islands, где отдыхал зараженный человек. Всего в аквапарке работают 600 сотрудников.

Отмечается, что Берлин стал 10 из 16 федеральных земель Германии, в которой зафиксировано заражение коронавирусом. Еще утром в воскресенье, 1 марта, было известно о 66 случаев инфицирования, к вечеру того же дня количество зараженных превысило 130 человек.

В Баден-Вюртемберге людям, вернувшимся из одного из кризисных регионов распространения вируса, предписано оставаться дома независимо от наличия симптомов заболевания.

Кризисными регионами считаются провинция Лоди в Ломбардии и город Во в провинции Падуя на севере Италии, а также отдельные регионы Китая, Ирана и Южной Кореи.

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

«По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим – респираторные инфекции, 84 – грипп А, 58 – грипп В, 30 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего с 31 декабря досмотрено более 379 тыс. прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 7418 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

Заболевание зарегистрировали в 65 странах. Ранее первые случаи заражения были зафиксированы в Индонезии, Чехии и Доминиканской Республике. Наиболее опасной ситуация признана в Китае, Японии, Таиланде, Сингапуре и Южной Корее. Италия является основным очагом коронавируса в Европе, там число погибших возросло до 34 человек.

При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса в целом находится под контролем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус угрожает России с неожиданного направления.

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