Коронавирус проник в Чехию

В Чехии зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех. Он уточнил, что двое больных находятся в пражской больнице Na Bulovce, еще один – в больнице города Усти-над-Лабем.

«Один из заболевших вернулся в Прагу после стажировки в одном из университетов в Италии, второй пациент пражской больницы – американка, которая учится в Милане», – приводит его слова РИА «Новости».

«Тот больной, который лежит в больнице города Усти-над-Лабем, вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте», – сообщил министр.

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По последним данным, коронавирус обнаружен в 56 странах. Таким образом, Чехия стала 57-м по счету государством, где выявили это заболевание. Наиболее опасной ситуация признана в Китае, Японии, Таиланде, Сингапуре и Южной Корее.

Позднее первый случай заражения коронавирусом подтвердился на территории Доминиканской Республики. Как сообщила газета Listín Diario, инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. С подозрением на коронавирус там же находится гражданин Франции, однако у него заболевание пока не подтверждено, передает ТАСС.

Таким образом, число стран, где обнаружили коронавирус, возросло до 57.

В воскресенье президент Владимир Путин заявил, что в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 в целом находится под контролем.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус угрожает России с неожиданного направления.

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