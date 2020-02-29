Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Катаре

В Катаре зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом, передает катарское информационное агентство со ссылкой на министерство здравоохранения эмирата.

«Министерство здравоохранения объявляет о регистрации первого в стране подтвержденного случая коронавируса», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

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К 28 февраля коронавирус был обнаружен в 54 странах, в том числе в пяти арабских странах – Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире. Таким образом, Катар стал 55-й страной мира, где выявлено это заболевание. Наиболее опасной ситуация признана в Китае, Японии, Таиланде, Сингапуре и Южной Корее.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».

Россиян призвали максимально сократить поездки за рубеж.

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