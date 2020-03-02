В Индонезии выявлены первые случаи заражения коронавирусом

В Индонезии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщил президент страны Джоко Видодо.

По словам главы Индонезии, инфицированные коронавирусом госпитализированы. Вирус был обнаружен у 64-летней женщины и ее 31-летней дочери, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jakarta Post.

Отмечается, что зараженные контактировали с гражданином Японии, у которого коронавирус был выявлен в Малайзии 27 февраля.

«Когда мы получили информацию (о гражданине Японии), команда специалистов в Индонезии сразу же выяснила, с кем встречался японский гражданин. Мы проверили (двоих), и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что они показали положительный результат на коронавирус», – сказал президент Индонезии.

На данный момент в Индонезии подготовлены более сотни больниц с карантинными палатами. Также в них есть «оборудование, которое соответствует международным стандартам».

По словам главы минздрава Индонезии Агус Путранто, две заболевших женщины проходят лечение в инфекционной больнице в Джакарте.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса в целом находится под контролем.

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