Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на товары

Минпромторг договорился с ритейлерами об удержании стабильных цен на продовольствие в стране, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Сегодня цены демпфируются: мы не даем производителям поднимать цены, с этим работают Минсельхоз и ФАС. С ритейлом мы договорились, что цены будут стабильные. Конечно, где-то есть импортные поставки, рубль все-таки обесценился по отношению к евро и доллару... возможно, будут какие-то повышения цен, но пока незначительные», – сказал он, передает РИА «Новости».

Евтухов пояснил, что ФАС и прокуратура получили указание от президента России Владимира Путина жестко реагировать на всевозможные попытки нажиться на ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

При этом Евтухов отметил, что в России достаточно товаров собственного производства. «Мы, я имею в виду государство, за последние годы настолько мощную работу провели в продуктовом секторе с точки зрения импортозамещения, что у нас достаточно своих товаров. Импортные идут, но они идут в плановом режиме, никаких сбоев нет», – сказал замглавы Минпромторга.

По словам замминистра, перебои с поставкой гречки в магазины действительно были, однако проблем с запасами этой крупы не наблюдается.

«С гречкой были перебои. Гречка у нас сосредоточена в Алтайском крае, складирована. Ее оттуда доставляют. Объемы гречки достаточные, мы сегодня с Минсельхозом разговаривали, коллеги говорят: «Нет проблем с гречкой». Ее иногда просто не успевают подвозить, потому что это требует определенного времени», – сказал он в интервью «Россия 24».

По словам замминистра, снижение повышенного спроса на продукты питания ожидается к концу недели или начале следующей.

Ранее в правительстве потребовали сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.

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