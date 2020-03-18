Премьер Украины начал готовить страну к экономическому кризису

Украинский премьер Денис Шмыгаль призвал правительство страны подготовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.

«Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам – мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине, который будет последствием мирового, и мы в этом не сомневаемся, и это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности», – заявил Шмыгаль, передает УНИАН.

Он распорядился проработать несколько сценариев развития ситуации и быть готовым оперативно принимать меры противодействия.

«Мы анализируем состояние как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжение министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение новоназначенному министру[Игорю Петрашко]», – добавил премьер.

Ранее на Украине второй человек умер от коронавируса. Первую смерть из-за коронавируса зарегистрировали 13 марта – умерла 71-летняя женщина. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.