Черногория увязала вылет россиян с вывозом своих граждан из России

Черногория увязывает вывоз россиян из страны из-за коронавируса с вывозом этим же самолетами своих граждан из России, сообщил дипломатический источник.

Источник сообщил, что уже «все готова», и в данный момент «проблема не в нас, проблема в Черногории», передает РИА «Новости».

По его словам, с российской стороны «посольство полностью готово, все документы оформлены».

«Они увязали разрешение на вылет российских самолетов за российскими гражданами с вывозом этими же самолетами граждан Черногории из России», – пояснил источник.

Он добавил, что черногорские граждане «не систематизированы, то есть это и студенты, и туристы, служащие».

«Их надо собрать, и этим должна заниматься не российская сторона, черногорская сторона», – сказал он.

Кроме того, возникает вопрос и по оплате.

Напомним, власти Черногории приостановили международное авиасообщение из-за коронавируса. Представитель Росавиации сообщал, что Росавиация и МИД России принимают меры для получения соответствующих разрешений у авиавластей Черногории.

Источник, близкий к авиавластям России, ранее сообщал, что правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию из страны россиян доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.

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