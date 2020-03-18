Намеренно распространявший коронавирус мужчина умер в Японии

Японский мужчина, который заявлял о желании распространить коронавирус после того, как врачи поставили ему соответствующий диагноз, умер, сообщили СМИ.

Как сообщило агентство Киодо, мужчине, проживавшему в городе Гамагори (префектура Айти), было 57 лет. Он умер в больнице, где находился последние дни, передает ТАСС.

Коронавирус у пациента был диагностирован в начале марта. Госпитализировать в инфекционное отделение мужчину могли только на следующий день, поэтому врачи попросили его отправиться прямиком домой и самоизолироваться.

Вместо этого мужчина, как сообщается, посетил по крайней мере два бара, предварительно сообщив своим родственникам, у которых также была ранее обнаружена инфекция, что «собирается распространить вирус».

В одном из питейных заведений японец сообщил, что заражен коронавирусом, после чего его сотрудники связались с полицией и здравоохранительными службами, которые и задержали мужчину. К настоящему моменту по крайней мере у одного человека из тех, с кем контактировал заразившийся, был обнаружен коронавирус. Речь идет о посетительнице одного из упомянутых баров. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.

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