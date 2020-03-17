Замминистра по ЧС Татарстана задержан по подозрению в коррупции

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает пресс-служба СК по региону.

«По подозрению по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») задержан 57-летний заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, а также директор и заместитель директора одной из казанских фирм», – сообщается на сайте ведомства.

Следствие полагает, что в 2013-2020 годы неустановленные должностные лица МЧС Татарстана учредили фирму, которая фактически дублировала функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ». Злоумышленники занижали оценку степени готовности юрлиц, которые оказывали услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, склоняли их к заключению договоров с этой фирмой.

«При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей», – сообщает СК по Татарстану.