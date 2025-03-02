Туск заявил о разногласиях по активам России на встрече в Лондоне

Tекст: Ольга Иванова

Во время встречи в Лондоне, посвященной ситуации на Украине, страны-участницы не смогли прийти к единому мнению по вопросу использования замороженных активов России для поддержки Киева, сообщает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что по этому вопросу мнения разделились. Он подчеркнул, что некоторые страны обеспокоены возможными последствиями для евро и банковской системы, и не все поддерживают эту инициативу.

Туск также отметил, что сейчас приоритетом является сохранение текущих условий, чтобы в июне можно было продлить антироссийские санкции. Премьер выразил надежду, что позиция Венгрии будет зависеть от предложений, поступающих из Вашингтона. По его мнению, вероятность изъятия замороженных российских активов остается невысокой, поэтому важно сосредоточиться на продлении санкций.

Напомним, страны G7 после начала конфликта на Украине заморозили около половины валютных резервов России. Эти средства оцениваются в 300 млрд евро, из которых более 200 млрд евро находится в Евросоюзе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, имея ввиду российские активы.

Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.