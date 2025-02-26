  • Новость часаМИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
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    Британия ищет способ второй раз сорвать переговоры по Украине
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    20 комментариев
    26 февраля 2025, 18:40 • Новости дня

    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства

    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, сказал глава МИД Сергей Лавров на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российских активах.

    Макрон, по словам Лаврова, отмечал, что нельзя трогать арестованные в ЕС активы России, поскольку это нарушит международное право, но при этом прибыль с этих активов можно использовать для поддержки Украины.

    «Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Также Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

    Коментарии (28)
    24 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что забрать замороженные активы России невозможно, так как это противоречит международному праву. Это заявление он сделал в ходе встречи с американским президентом, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что вопрос замороженных российских активов должен быть включен в повестку мирных переговоров по Украине.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа собирается обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

    Коментарии (9)
    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

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    24 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией

    The Times: Макрон и Стармер договорились уговорить президента США отказаться от переговоров с Россией

    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины, сообщила газета The Times.

    Издание сообщило, что Макрон и Стармер намерены убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по украинскому конфликту. Взамен они предлагают европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем, передает ТАСС.

    Дипломатические источники сообщили, что лидеры Франции и Британии договорились о скоординированных усилиях для влияния на планы Трампа по завершению конфликта на Украине. Макрон планирует посетить Вашингтон в ближайший понедельник, в то время как Стармер отправится в США в четверг.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может предложить разместить миротворцев из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

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    25 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено нападение на генконсульство России в Марселе.

    Видеозапись с нападением на генконсульство России в Марселе оказалась в распоряжении телеканала «Звезда». На ролике запечатлено, как неизвестный перебросил бутылки со взрывчатым веществом через забор, после чего быстро скрылся. Спустя несколько секунд территорию консульства окутало дымом.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    СК возбудил уголовное дело  из-за нападения на российское консульство во французском городе Марселе.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    25 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Daily Express: Трамп унизил Макрона, посадив у края стола на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции G7 разместил президента Франции Эммануэля Макрона у края стола, что вызвало критику за нарушение протокола, пишет New York Post.

    По данным газеты, президент США разместил французского коллегу у края стола в Овальном кабинете во время виртуальной встречи лидеров Группы семи (G7), передает ТАСС.

    Это стало отклонением от традиционного протокола, согласно которому главы государств обычно сидят за круглым столом.

    Британская газета Daily Express выразила мнение, что такое расположение унизило французского президента, нарушив дипломатический этикет.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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    24 февраля 2025, 17:56 • Новости дня
    Во Франции Депардье заподозрили в мошенничестве с налогами
    Во Франции Депардье заподозрили в мошенничестве с налогами
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении актера Жерара Депардье во Франции начали расследование по делу о налоговом мошенничестве, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Расследование ведется с февраля 2024 года, дело касается налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France Presse.

    Отмечается, что артист также подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

    Расследование ведет Национальная финансовая прокуратура, в середине февраля прошли обыски в Париже, Мэне и Луаре и Бельгии.

    До этого парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании, возбужденного против Депардье.

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    25 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Трамп поддержал идею ввода европейских миротворцев на Украину после конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что такая мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию.

    Американский лидер заявил о своей поддержке присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждение такой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

    По мнению американского лидера, участие европейских войск в миротворческой миссии может стать значимым шагом к стабилизации ситуации на Украине и укреплению международного сотрудничества в разрешении конфликта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде.

    Накануне командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

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    24 февраля 2025, 21:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

    Следствию предстоит дать правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщается в Telegram-канале СК.

    Бастрыкин также поручил запросить у Министерства иностранных дел России необходимую информацию для проведения расследования.

    В российском МИД ранее заявили, что нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти.

    Министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

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    25 февраля 2025, 05:27 • Новости дня
    Макрон заявил о невозможности торговой войны США с Китаем и Европой

    Макрон попытался убедить Трампа не вести торговую войну с Китаем и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон обсуждал с Дональдом Трампом невозможность ведения торговой войны США одновременно с Китаем и Европой, подчеркивая важность экономического сотрудничества для повышения оборонных расходов.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу Fox News, что пытался убедить президента США Дональда Трампа в невозможности одновременной торговой войны с Китаем и Европой, сообщает ТАСС. В ходе встречи в Вашингтоне, Макрон отметил, что хотя приоритетом для США являются пошлины против Китая, торговая конфронтация с Европой также будет губительной.

    В своем заявлении Макрон подчеркнул, что экономики Франции и США тесно взаимосвязаны, и введение американских пошлин может помешать европейским странам, включая Францию, нарастить оборонные расходы. Он высказал обеспокоенность тем, что торговая война помешает укреплению безопасности, которое является крайне необходимым в нынешних условиях.

    Макрон также отметил, что Франция является пятым крупнейшим инвестором в США, и выразил надежду на сотрудничество и совместное процветание. Он сообщил о планируемых инвестициях во Францию в размере 120 млрд долларов в области искусственного интеллекта, что может заинтересовать американские компании.

    Ранние заявления Дональда Трампа касались намерений ввести пошлины на различные виды импорта, включая автомобили, чипы, сталь и алюминий. Президент США заявил о принципе взаимности в торговле со всеми международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние.

    Дональд Трамп не вышел поприветствовать Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    23 февраля 2025, 21:09 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.

    Эрдоган провел телефонные переговоры с Макроном. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы. Эрдоган предложил начать переговоры по Украине, которые не исключают ни одну из сторон конфликта, и подчеркнул, что Турция готова провести их на своей территории, передает РИА «Новости».

    По словам Эрдогана, Турция уже предпринимала усилия для достижения мира между Россией и Украиной и может вновь внести свой вклад в переговорный процесс. Кроме того, турецкий лидер выразил несогласие с планом по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или другие третьи страны.

    В ходе беседы Эрдоган и Макрон договорились о более тесной координации работ в новом периоде сотрудничества, учитывая их статус союзников по НАТО.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, но Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.

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    Белоруссия одобрила ратификацию договора о безопасности с Россией
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске газовщиков в квартиры

    США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем

    Создание совместного с США алюминиевого завода в Красноярском крае и возобновление поставок алюминия выгодно обеим сторонам. Американцам без дешевого алюминия сложно конкурировать с промышленностью Китая. Что получит Россия от этого проекта и почему предлагает его именно США? Подробности

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    Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому

    Итоги широкомасштабного десанта западных политиков в Киев оказались разочаровывающими и для самих десантировавшихся, и для Владимира Зеленского. «Партия войны» в Европе пока еще доминирует, но слабеет с каждым днем. А вместе с ней и Украина. Подробности

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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