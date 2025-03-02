Бастрыкин сообщил об атаках Украины на 34 российских региона в ходе СВО

Бастрыкин: Украина атаковала 34 российских региона с начала спецоперации

Tекст: Денис Тельманов

В интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что с февраля 2022 года Украина атаковала территории 34 российских регионов, находящихся за пределами зоны проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что украинская сторона использует западное вооружение, включая тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и беспилотные летательные аппараты.



Бастрыкин отметил, что атаки направлены на субъекты Российской Федерации, не входящие в зону проведения военной операции, что подчеркивает намерение Украины расширить конфликт за пределы основной зоны боевых действий. Он также сообщил, что Следственный комитет работает над выявлением всех обстоятельств и лиц, причастных к организации и выполнению этих атак.

По словам главы Следственного комитета, ведомство намерено продолжать сбор доказательств и привлечение к ответственности всех виновных в нападениях на российские территории. Бастрыкин добавил, что доказательства будут представлены в международные организации для оценки действий украинской стороны.

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