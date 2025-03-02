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    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете
    Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    11 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    11 комментариев
    2 марта 2025, 01:26 • Новости дня

    Российские товары увеличили долю в импорте ЕС по ряду категорий

    Аналитики сообщили о росте поставок российского никеля и реакторов в ЕС в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Роль российских товаров в импорте ЕС остается значительной, с увеличением доли в отдельных категориях таких, как необработанный никель и ядерные реакторы, сообщает исследование Института Гайдара.

    Поставки российских товаров в Евросоюз продолжают занимать значительное место в импорте ЕС, сообщает ТАСС.

    По данным обзора «Мониторинг экономической ситуации в России», проведенного лабораторией международной торговли Института Гайдара, в 2024 году на Россию пришлось 91,7% европейского импорта необработанного никеля. Также Россия лидирует в поставках ядерных реакторов и топливных элементов, занимая 72,3% доли.

    Также российские поставки составили от 44% до 50% по товарам, таким как чугун, ферросплавы, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, и семена рапса. В дополнение, от четверти до трети импорта ЕС минеральных и азотных удобрений, аммиака и природного гипса также приходится на российские поставки.

    Несмотря на общее падение торговли с ЕС, поставки российского СПГ выросли на 28% по сравнению с 2021 годом, достигнув 7,8 млрд долларов, удерживая 20% рыночной доли. Стоимостные объемы поставок рыбы увеличились на 5%, а группы недрагоценных металлов сократились на 5%. Поставки семян подсолнечника также уменьшились на 7%, составив 272 млн долларов.

    Общие поставки удобрений снизились на 14%, достигнув 1,8 млрд долларов, при этом доля на рынке осталась на уровне 26%. Поставки минерального топлива уменьшились на 80% до 24,2 млрд долларов, а доля России в европейском импорте снизилась с 27% до 4,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в январе нарастила импорт российского алюминия до рекордных 40,3 тыс. тонн, что сделало Россию главным поставщиком металла в страну.

    В 2024 году Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до 863 млн долларов, что является максимальным объемом с 2006 года, обеспечив себе второе место среди всех экспортеров металла в страну.

    В прошлом году Польша закупила у России 1,3 млн тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евросоюз, это рекордный показатель за все время, следует из данных Евростата.

    1 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании Брентон указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России
    @ Александр Плющев/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Запад совершил ошибку, прекратив контакты с Россией после начала спецоперации, но восстановление отношений возможно, если стороны примут обоюдные решения, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    Брентон заявил, что западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией в 2022 году, такой разрыв затруднил достижение любого прогресса, пока Дональд Трамп не пришел к власти и не изменил ситуацию, передает ТАСС.

    Экс-посол выразил надежду на скорейшее достижение мира на Украине и отметил, что по его мнению, это может привести к улучшению отношений между Западом и Россией до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. Он указал, что потребуется преодолеть глубокое недоверие и многое восстановить, но не видит причин, почему улучшение отношений не могло бы произойти быстро, если стороны примут такое решение.

    Ранее российский посол в Британии Андрей Келин отметил, что антироссийская политика Лондона носит давний характер, но Россия готова к улучшению отношений. Однако, по его словам, инициатива должна исходить от британской стороны.

    Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Европа будет воевать без поддержки Вашингтона после публичной перепалки Зеленского и президента США.

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    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    Кнайсль заявила о победе России в спецоперации
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Турция пообещала принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»

    Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на объект «Турецкого потока»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинскую атаку на объект газопровода «Турецкий поток», Анкара пообещала принять необходимые меры, сообщили в МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку на объект газопровода «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    Лавров сообщил, что в ночь на 28 февраля украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

    Лавров «убедительно просил» Анкару использовать ее возможности для работы с Киевом в целях предотвращения подобных атак. Глава турецкого МИД заверил, что Анкара примет необходимые меры в ответ на данную ситуацию.

    Напомним, в ночь на субботу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Коментарии (9)
    1 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Минобороны: Киев попытался атаковать дронами компрессорную станцию «Русская»
    Минобороны: Киев попытался атаковать дронами компрессорную станцию «Русская»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры газопровода «Турецкий поток».

    Нападение связали с визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Стратегическая цель атаки заключалась в остановке поставок газа в Европу, подчеркивает российское военное ведомство.

    Министерство обороны сообщило, что атака осуществлялась с применением трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    В результате оперативной работы российских подразделений ПВО все три БПЛА были успешно сбиты на безопасном расстоянии от объекта.

    Компрессорная станция не пострадала, и подача газа по трубопроводу продолжилась в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами, включая Крым и Тверскую область.

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    1 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил на канале CNN о планах Европы продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы ослабить Россию.

    По его словам, европейские страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы вынудить Россию просить о мире, передает РИА «Новости».

    Рубио рассказал о разговоре с иностранным министром, чей план заключается в том, чтобы продолжение войны привело к ослаблению России до такой степени, что страна «начнет просить о мире». Он отметил, что не будет называть имя министра.

    Он также подчеркнул, что продление конфликта на год приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а также назвал этот план нереалистичным. По его мнению, это не соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    1 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине

    Sky News: Лидеры балтийских стран выразили недовольство отсутствием приглашения на саммит в Лондон

    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры балтийских стран выразили недовольство за отсутствие приглашения на встречу по Украине, которая пройдет в Лондоне, несмотря на их значительную поддержку Киева, сообщил дипломатический источник телеканала Sky News.

    Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы остались недовольны отсутствием приглашения на саммит европейских руководителей по Украине в Лондон, передает

    ТАСС.


    Дипломатический источник заявил, что перед началом саммита премьер-министр Британии Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами балтийских государств, но отметил, что это не заменит личное присутствие.

    Отмечается, что все три балтийские страны оказывают значительную поддержку Украине, выделяя на помощь значительные проценты от своего ВВП.

    «Все решения влияют на нашу безопасность. Это похоже на новый пакт по разделению Европы или пренебрежение нами. Это позор», – добавил источник.

    На саммите в Лондоне, который организуется при участии Франции, будет обсуждаться возможность создания международных сил для Украины в случае заключения перемирия. Также запланировано обсудить вопросы европейской безопасности, в свете требований США к Европе взять на себя больше ответственности.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    1 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов

    Минобороны Украины предложило Франции создавать оружие на средства от замороженных активов России

    Украина предложила Франции производить оружие за счет российских активов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов, сообщило украинское военное ведомство.

    Минобороны Украины предложило Франции создать совместные предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    Инициатива предусматривает финансирование таких проектов за счет процентов от замороженных активов России. Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев отметил, что ВСУ нуждаются в системах ПВО и ПРО, ракетах-перехватчиках, тяжелой бронетехнике и боеприпасах.

    По его словам, это предложение направлено на удовлетворение критических потребностей украинской армии. ЕС.

    Напомним, страны G7 после начала конфликта на Украине заморозили около половины валютных резервов России. Эти средства оцениваются в 300 млрд евро, из которых более 200 млрд евро находится в Евросоюзе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, имея ввиду российские активы.

    Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    1 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Стало известно о создании надувной защиты от БПЛА в России

    В России разработали систему надувных аэростатов для защиты объектов от беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    Как сообщает ТАСС, в России создана система надувных аэростатов для защиты от беспилотников. Разработкой занималась команда Воронежского института высоких технологий, опираясь на опыт Великой Отечественной войны. Аэростаты должны обеспечить защиту важных объектов, таких как склады и электростанции.

    Система основывается на опыте борьбы с бомбардировочной авиацией нацистской Германии в битве за Москву в 1941-1945 годах. В то время аэростаты значительно затрудняли маневренность самолетов, что повышало эффективность зенитной артиллерии. Это привело к снижению результативности бомбардировок и отказу противника от массированных налетов.

    Элементы новой системы размещаются на расстоянии от 1 до 10 км от защищаемых объектов, на высотах до 3 км. В их состав входят надувные аэростаты, тросы и защитные сети. Также предусмотрено устройство интеллектуального управления, позволяющее изменять конфигурацию системы как в автоматическом, так и в ручном режиме.

    Разработчики отмечают, что система позволяет реконфигурировать защитные зоны, подстраиваясь под текущие потребности, что делает ее особенно эффективной. Она способна защищать различные инфраструктурные объекты, сохраняя их от возможных атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

    Российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников, совершенствуя тактику обороны.

    Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

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    1 марта 2025, 08:43 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 48 украинских дронов над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над восемью регионами, включая Крым и Тверскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 21 БПЛА был перехвачен над территорией Тверской области, 11 – над Республикой Крым, пять – над Брянской областью.

    Также по три беспилотника были сбиты над Белгородской и Ростовской областями, по два – над Смоленской и Липецкой областями, и один – над Курской областью.

    Ранее российская система ПВО уничтожила 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.

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    1 марта 2025, 02:46 • Новости дня
    Иск супруги экс-мэра Сочи против МВД вновь поступил в суд

    Суд объединил иски супруги Копайгородского к МВД и Минфину о процентах по кредиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Жена экс-мэра Сочи обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

    Как передает РИА Новости, Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи, к министерству внутренних дел России и министерству финансов. Она требует погасить проценты по кредиту на сумму 98 млн рублей, которые накопились из-за ареста ее счетов. Ранее Тверской суд Москвы отказался рассматривать дело, изменив подсудность на Замоскворецкий суд.

    В августе 2023 года Альфа-банк выдал кредит на указанную сумму, но арест препятствовал оплате процентов, составляющих 90 тыс. рублей в сутки. Копайгородская находится под домашним арестом и обвиняется в присвоении средств, хотя свою вину не признает.

    Адвокат Янины Копайгородской, Елизавета Меткина, объяснила, что арестованное имущество и кредиты являются препятствием для исполнения финансовых обязательств перед банком. Суд объединил все три иска, поданные юристами Копайгородской, в одно производство.

    Алексей Копайгородский был арестован в сентябре 2024 года по обвинению в хищении земельных участков. МВД также расследует дело о взятке, которую Копайгородский предположительно получил через жену в виде услуг на 43 млн рублей от сочинского предпринимателя для покровительства его бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской предъявили обвинение в посредничестве вымогательства взятки на сумму более 43 млн рублей.

    Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, и в его отношении возбуждено еще одно уголовное дело.

    Мещанский суд Москвы постановил отправить Янину Копайгородскую под домашний арест в связи с обвинениями в растрате в рамках уголовного дела против ее мужа.

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    1 марта 2025, 14:04 • Новости дня
    Медведев сравнил Европу с немощной старухой

    Медведев заявил об опеке США над Европой после инцидента с Зеленским

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

    По его словам, Европа, которую он назвал «немощной сварливой старухой», нуждается в опеке Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    При этом Медведев указал, что лидеры Европы, несмотря на временные протесты, вскоре «вернутся в стойло».

    Кроме того, политик заявил, что у «свободного мира» есть лидер в лице президента России Владимира Путина.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона, так как Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично выйдет из украинской истории.

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    1 марта 2025, 23:27 • Новости дня
    Макрон сообщил о многомиллиардном финансирование для Украины

    Макрон заявил, что на саммите 6 марта ЕС одобрит предоставление Украине сотен миллиардов евро

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен миллиардов евро, чтобы усилить поддержку этой страны и обеспечить безопасность Европы.

    Как передает ТАСС, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о вероятности одобрения на предстоящем саммите ЕС многомиллиардного финансирования для Украины. Выделенные средства могут составить сотни миллиардов евро и направлены на поддержку Украины и укрепление европейской безопасности. Макрон подчеркнул значимость саммита, отметив, что архитектура европейской безопасности требует долговременных усилий и тесного сотрудничества с США.

    Французский лидер отметил, что поддержка Украины и укрепление безопасности в Европе займут годы. Он добавил, что в краткосрочной перспективе важно сохранить поддержку США, чтобы обеспечить стабильность региона. Макрон также прокомментировал недавнюю перепалку между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав к спокойствию и дипломатическому решению конфликтов.

    28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Трампом. Во время встречи между ними возникла перепалка, в которой Трамп выразил недовольство отношением Зеленского к США. Вице-президент Джей Ди Вэнс также указал на недостаточную благодарность Киева за американскую помощь. Пресс-конференция и подписание соглашения о полезных ископаемых были отменены. В соцсети Трамп обвинил Зеленского в неуважении и нежелании мирно урегулировать украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении нового транша в 400 млн долларов в рамках программы EFF, что увеличит общий объем выплат до 10,1 млрд долларов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.

    Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов.

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    1 марта 2025, 04:34 • Новости дня
    ВС России сорвали атаку ВСУ на север Часова Яра

    ВСУ безуспешно пытались отбить позиции на севере Часова Яра в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины попытались вернуть утраченные позиции в северной части Часова Яра, но их атака была сорвана российскими силами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку вернуть контроль над позициями на севере Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что атака была отражена российскими силами. Он отметил, что противник проводит контратакующие действия, но безуспешно.

    Марочко добавил, что в центральной части Часова Яра увеличилось количество так называемых серых зон, что свидетельствует о напряженной ситуации в регионе. Он подчеркнул, что бои в городе продолжаются с ожесточенной интенсивностью.

    По данным эксперта, украинские силы пытались захватить позиции в жилых кварталах города, но их попытки не увенчались успехом. В центре населенного пункта наблюдается увеличение серых зон, что указывает на сохранение нестабильной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южные окраины города свыше чем на два километра, укрепив свои позиции. Также российские военнослужащие продолжают сдерживать украинские формирования в Часовом Яре, контролируя значительные районы города и проводя зачистку недавно занятых территорий.

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    1 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    На приговор по делу о вымогательстве у главы Ростеха подали кассационную жалобу

    Осужденные за вымогательство у Чемезова подали кассационную жалобу

    Tекст: Денис Тельманов

    Коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов и другие осужденные за вымогательство подали кассационную жалобу на приговор по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

    Приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы коммерческому директору «Осторожно Media» Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, будет обжалован в кассации. Об этом сообщили в кассационной инстанции, передает ТАСС

    «Кассационная жалоба подана», – заявила представитель инстанции. Ранее Московский городской суд смягчил приговор Хамовнического суда: срок лишения свободы Суханова был сокращен с 7,5 до 5,5 года, а Романовского и Бигаева – с 7 до 5 лет.

    Суханов, Романовский и Бигаев были признаны виновными по статье о вымогательстве организованной группой в особо крупном размере. Суд установил, что они вымогали 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за нераспространение порочащих сведений через телеграм-канал «Тушите свет».

    Суханов был задержан с 800 тыс. рублей, которые ему передали сотрудники Чемезова. Все трое фигурантов не признают себя виновными и заявляют, что действовали по поручению Ксении Собчак в рамках трудового договора, хотя сама Собчак заявляет, что не связана с данным телеграм-каналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет задержал главу издания «Новая газета – Рязань» Алексея Фролова и депутата Константина Смирнова по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей сообщили в правоохранительных органах.

    Московский городской суд смягчил приговор бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и другим фигурантам дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

    Обвиняемые по делу вымогательства у главы Ростеха обжаловали приговор.

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    1 марта 2025, 15:23 • Новости дня
    Захарова сравнила Зеленского с «голым королем»

    Захарова назвала Зеленского «голым королем» из сказки Андерсена

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский предстал в Белом доме как «голый король» из сказки, подчеркнув, что многие боялись говорить об этом открыто.

    По ее словам, история, описанная в сказке Андерсена, стала реальностью и связана с поведением Зеленского во время конфликта в Белом доме, передает медиагруппа «Звезда».

    Захарова подчеркнула, что многие считали эту сказку просто историей, но «великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они видят реальность, но боятся об этом говорить».

    Она добавила, что Зеленский, созданный из «фейков, пропаганды и придуманных тезисов», показал свое истинное лицо.

    Сюжет сказки «Новое платье короля» рассказывает о правителе, который носит якобы невидимое платье, которого на самом деле нет.

    По мнению Захаровой, ситуация с Зеленским повторяет этот сюжет, позволяя людям говорить открыто о реальном положении дел.

    Ранее дипломат использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

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