Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Зеленскому запретили говорить на украинском языке в Мюнхене
Модератор запретила Зеленскому использовать украинский язык на конференции в Мюнхене
Модератор не разрешила Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции говорить на украинском языке, следует из видео конференции.
На Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому было отказано в возможности говорить на украинском языке. Это произошло во время сессии вопросов и ответов, когда Зеленский, завершив речь на английском, поинтересовался у модератора, может ли он перейти на украинский. Журналистка ответила отказом на просьбу Зеленского, и он продолжил общение на английском языке. Эта ситуация вызвала смех в зале, передает ТАСС.
Сессия вопросов и ответов на Мюнхенской конференции обычно начинается с вопросов от модератора, а затем участники в зале могут задать свои вопросы. Однако в этот раз участники не проявили интереса к вопросам Зеленскому, и модератору пришлось продолжать дискуссию самой. Выступление Зеленского вместе с сессией вопросов и ответов длилось около часа.
На выступление Зеленского не пришло большинство лидеров, участвующих в конференции. Среди первых лиц в зале присутствовали только президенты Молдавии Майя Санду и Чехии Петр Павел.
Ранее Владимир Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.