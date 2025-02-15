  • Новость часаВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении
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    Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки
    Эксперт рассказал об участии российских дипломатов в освобождении Труфанова из плена ХАМАС
    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене
    Силовики сорвали выступление Хакамады на вечеринке в отеле Москвы
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    AP: Страны Европы тайно планировали отправку войск на Украину
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    Под Великой Новоселкой уничтожили группу наемников с символикой ООН
    Телеканал желавшего мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамии остановил вещание
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    8 комментариев
    15 февраля 2025, 15:01 • Новости дня

    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом

    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    @ Sven Hoppe/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.

    Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

    Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

    Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

    Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

    15 февраля 2025, 02:25 • Новости дня
    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене

    Захарова обратила внимание на странное поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

    Захарова указала на странное поведение Зеленского в Мюнхене
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

    «Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» – заявила Захарова в Telegram.

    На опубликованном видео Зеленский невнимательно слушает вопрос прессы, постоянно отводит глаза, мотает головой, часто и непонятно меняет выражение лица, передает ТАСС.

    «Регнум» отмечает, что на его странное поведение обратили внимание журналисты и пользователи Сети. «Многие комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков», – заявило агентство.

    Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков. Позднее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.

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    14 февраля 2025, 21:12 • Новости дня
    США предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
    США предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
    @ Alex Babenko/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому подписать документ, предоставляющий Вашингтону половину будущих минеральных ресурсов Украины, пишет Washington Post (WP).

    По информации WP, США предложили Зеленскому подписать документ во время встречи в Мюнхене, но он отказался, передает РИА «Новости». В соответствии с документом, Америка получила бы права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности. Он также сообщал, что уже с сентября прошлого года был готов обмениваться данными о полезных ископаемых на Украине с США в обмен на помощь.

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    15 февраля 2025, 15:15 • Видео
    Разведку США возглавила «агент России»

    В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

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    14 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки отказом от принятия страны в НАТО

    Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликта на Украине можно было избежать, если бы Запад за сутки до его начала объявил о намерении не принимать страну в НАТО, однако США тогда предпочли войну, пишет турецкая проправительственная газета Hurriyet

    Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до его начала, если бы объявил о решении не принимать страну в НАТО, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что Соединенные Штаты тогда хотели войны, но теперь стремятся к миру. По мнению издания, это связано с позицией американского президента, который считает затраты на Украину ошибочными. Газета также отмечает, что развитие событий на Украине стало шоком для Европы, в то время как для Анкары это не было неожиданностью.

    В контексте турецкой политики, Анкара, возможно, была подготовлена к подобному развитию ситуации, учитывая ее региональные интересы и отношения с различными мировыми игроками. Издание пишет, что конфликт на Украине можно было избежать, если бы Запад проявил гибкость в своем подходе к геополитическим вопросам. Однако, по мнению издания, из-за стратегических интересов Соединенных Штатов этого не произошло.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

    Замглавы комитета Верховной рады Егор Чернев признал, что Украина втянулась в противостояние с Россией ради обещанного членства в НАТО, что привело к страданиям и гибели граждан.

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    15 февраля 2025, 03:30 • Новости дня
    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot

    WSJ связала удар ЗРК Patriot по украинскому F-16 с решением Байдена «скрыть ключевую технологию» от Киева

    WSJ назвала причину, по которой украинский F-16 был сбит ракетой Patriot
    @ Bjorn Trotzki/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-16 украинских ВВС, разбившийся в августе 2024 года, мог быть сбит ошибочно системой ЗРК Patriot из-за отсутствия «ключевой технологии», которую США скрыли от Киева, пишет Wall Street Journal.

    «Скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной ПВО различать друга от врага», – пишет Wall Street Journal.

    Издание связывает инцидент с отсутствием тактической сети обмена данными Link 16, используемой для идентификации союзников и противников. Link 16 применяется в самолетах США и Европы и позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО, передает РИА «Новости».

    Газета со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка и другие источники пишет, что на момент прибытия на Украину истребители и системы ПВО не были оборудованы Link 16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался комментировать информацию о том, что Киев потерял первый истребитель F-16, потому что его по ошибке уничтожила ракета украинского же комплекса ПВО Patriot. Wall Street Journal заявляла, что крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

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    15 февраля 2025, 02:47 • Новости дня
    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США

    На Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых

    Перенос встречи Зеленского и Вэнса объяснили на Украине недовольством США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона отложила встречу украинского лидера Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом из-за недовольства правками Украины к соглашению о полезных ископаемых, заявили украинские СМИ.

    Официального подтверждения или опровержения этой информации нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

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    14 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине

    Reuters: Уиткофф будет отвечать за диалог с Россией, а Келлог – за Европу и Украину

    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будет ответственным за переговоры с Россией, в то время как спецпосланник по Украине Кит Келлог сосредоточится на взаимодействии с украинскими и европейскими коллегами.

    Как сообщает Reuters, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф примет участие в переговорах по Украине, он будет отвечать за диалог с Россией. Эта информация была получена из заявления заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула, передает РИА «Новости».

    Коул отметил, что его коллега Кит Келлог будет сосредоточен на переговорах с украинскими и европейскими сторонами. Он также подчеркнул, что участие Уиткоффа в процессах связано с его обширным опытом в дипломатических переговорах и глубоким пониманием специфики региона.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встречи с представителями России на полях Мюнхенской конференции по безопасности не запланированы.

    В среду американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

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    15 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США

    Зеленский заявил о низких шансах Украины на выживание без помощи США

    Зеленский оценил шансы Украины на выживание без помощи США
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выживание Украины окажется под угрозой, если США прекратят предоставлять Киеву помощь, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на NBC.

    Он заявил, что «это будет очень-очень сложно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил опасения по поводу прекращения военной помощи от США, считая это серьезной угрозой для ВСУ и их способности противостоять России.

    Советник главы его офиса Михаил Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, отметив, что Украине было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, несмотря на сложность его реализации.

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    15 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    По его словам, кризис на Украине может стать основанием для объявления чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

    Шольц отметил, что конституция Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи Украине.

    Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге поддержит такую инициативу.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    15 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    Российские войска освободили Березовку в ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате решительных действий освободили Березовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Удачным, Зверево, Котлино, Новоандреевкой и Надеждинкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 490 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии.

    В то же время на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зеленого Гая, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    При этом потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ около Краматорска, Константиновки, Катериновки, Клебан-Быка, Иванополья и Плещеевки ДНРе.

    Потери противника при этом составили до 205 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ возле Садового, Понятовки и Велетенского Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ у Константинополя, Комара ДНР, Терноватого и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Днем ранее они также войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, а до этого – Ясеновое на западе ДНР.

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    14 февраля 2025, 17:33 • Новости дня
    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США Вэнс: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы
    @ Shawn Thew /CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    На Мюнхенской конференции безопасности Вэнс сделал заявление о том, что главные угрозы для Европы кроются внутри нее самой, а не извне, передает РИА «Новости». Он выразил мнение, что Россия и Китай не являются основными противниками Европы, в то время как внутренние проблемы, такие как отступление от ключевых ценностей, представляют реальную опасность.

    Он особенно отметил проблемы с отменой итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Вэнс призвал европейских политиков учитывать мнение своих избирателей и не игнорировать их. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Вэнс также подверг критике организаторов Мюнхенской конференции за исключение из мероприятия крайних правых и левых партий.

    Он подчеркнул, что проблема массовой миграции, с которой сталкивается Европа, возникла в результате определенных политических решений.

    Ранее Вэнс сообщил агентству Reuters о планах обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что новая администрация США рассматривает сдерживание Китая как ключевой приоритет в оборонной стратегии.

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    15 февраля 2025, 11:30 • Новости дня
    Стало известно о нападении женщины со взрывчаткой на украинских военных в Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве женщина с сумкой подошла к военным и устроила взрыв возле кафе, погибли два человека и восемь получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии.

    На юге Украины в городе Николаев произошел взрыв возле кафе, передает ТАСС. Как сообщает украинское издание «Страна», инцидент случился после того, как к группе военных подошла женщина с сумкой.

    В результате взрыва погибли два человека: сама женщина и один из военных, находившихся на месте происшествия. Восемь человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

    Украинская полиция ранее подтвердила гибель двух человек и ранения восьми, но не раскрыла детали инцидента. Видео, опубликованное «Страной», показывает момент, когда женщина приближается к военным перед взрывом. По словам очевидцев, она могла нести взрывное устройство в своей сумке.

    Кроме того, в пятницу в Николаеве произошел еще один взрыв. В районе вокзала 41-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб. Обстоятельства этого инцидента также остаются под следствием полиции, и пока неизвестно, связан ли он с первым взрывом у кафе.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в Николаеве прозвучали взрывы.


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    14 февраля 2025, 17:42 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье

    Мирошник: ВСУ разграбили приграничную зону в Курской области

    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе боевых действий в курском приграничье занимались грабежами и мародерством, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Повальное мародерство. Практически все населенные пункты, куда заходили украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению», – цитирует Мирошника ТАСС.

    Он пояснил, что они ВСУ крали транспорт, стиральные машины, унитазы, бытовую технику, белье и даже постельное белье. «Это все грабилось в огромных объемах», – заключил он.

    Также посол отметил, что киевский режим бьет по мирным объектам, не представляющим угрозы.

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    15 февраля 2025, 04:28 • Новости дня
    Спецпосланник США заявил об укреплении доверия между Москвой и Вашингтоном

    Спецпосланник президента США Уиткофф заявил об укреплении доверия между российскими и американскими властями

    Спецпосланник США заявил об укреплении доверия между Москвой и Вашингтоном
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля в рамках обмена заключенными привело к укреплению доверия между руководством России и США, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    «Я думаю, это привело к укреплению доверия», – приводит слова Уиткоффа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил наличие «очень хорошего неофициального канала связи», который оказался «надежным и чрезвычайно полезным» в этом процессе. Уиткофф также предположил, что данный обмен может принести значительные «дивиденды» в будущем. Он подчеркнул потенциал такого взаимодействия в контексте урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. Уиткофф по указанию президента вывез американца на родину. США освободили Александра Винника, которого в США обвиняли в якобы отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e.


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    15 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание Жириновского 2017 года, где указано, что возрождение нацизма на Украине может встревожить Европу так же, как это сделал Адольф Гитлер.

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР обнародовал записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой содержится предсказание об Украине и Европейском союзе, передает ТАСС.

    В записке Жириновский сравнивает поддержку нацистов на Украине с тем, как Европа в свое время вскормила Гитлера против Советского Союза, что в итоге обернулось кровопролитием для самой Европы.

    «Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – приводятся слова основателя ЛДПР.

    Чернышов решил опубликовать это предсказание на фоне последних событий на международной арене. По его мнению, записка, хоть и была написана несколько лет назад, звучит актуально и сегодня.

    Чернышов подчеркнул, что это не просто пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из ярких политиков современности.

    Парламентарий также добавил, что если Евросоюз продолжит поддерживать Владимира Зеленского, то это может привести к разрушительным последствиям для самого ЕС.

    Ранее в Сети появились сообщения, что российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

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    15 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов

    Захарова потребовала от структур ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала

    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим совершил очередное нападение на российских журналистов, международные организации должны осудить это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.

    Захарова заявила, что новое нападение пополнило список «кровавых преступлений режима Зеленского против гражданских лиц», к которым относятся и сотрудники СМИ, сообщается на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, ВСУ ведут прицельный огонь по журналистам, операторам и фотографам, чтобы скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и «злодеяния против мирного населения».

    Захарова призвала «ответственные правительства» стран осудить атаки украинских военных и высказаться против нападений на мирное население, включая представителей СМИ. Также она потребовала от международных организаций, таких как структуры ООН и ОБСЕ, незамедлительно отреагировать на это нападение и принять меры против террористических методов подавления инакомыслия.

    «Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений», – заявила она.

    Кроме того, Захарова заявила, что виновные в нападении на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

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    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

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    Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки

    США хотят, чтобы события вокруг Украины развивались стремительно. Реакция главных функционеров Евросоюза на это – шок и трепет. Европейцы изумлены тем, как с ними обошлись США, и, по мнению президента Германии, напоминают «стадо оленей, которых высветили автомобильные фары». Осознают ли они свою ошибку, не важно, так как заплатят в любом случае. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Мигранты из Средней Азии стали пугать Прибалтику

    Латвийские националисты недолго радовались тому, что их страну в последнее время активно покидают русские. Оказалось, что им на смену идут жители совсем другой страны. «Латвию сознательно загрязняют чужаками», заявляют местные националисты – а все потому, что государство активно привлекает тысячи гастарбайтеров из Средней Азии. Как и почему это происходит и к каким приводит последствиям? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Россия уже выиграла от переговоров с США

      Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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