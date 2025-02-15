Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.
Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.
Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».
Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.
Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.