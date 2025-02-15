На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом

Tекст: Александра Юдина

Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.