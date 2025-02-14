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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    20 комментариев
    14 февраля 2025, 13:14 • Новости дня

    Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент

    Tекст: Александра Юдина

    Встречу Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент после передачи американцам доработок к проекту соглашения о полезных ископаемых, пишет украинское издание «Европейская правда».

    Стало известно о переносе встречи Владимира Зеленского и вице-президента США в Мюнхене, решение было принято в последний момент, когда журналистов уже начали запускать в зал для переговоров, передает ТАСС.

    Причиной переноса стало то, что непосредственно перед встречей Украина передала США проект соглашения о полезных ископаемых, привезенный в Киев американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    В документе присутствовали доработки украинской стороны, о которых американские представители не были осведомлены.

    Представители Соединенных Штатов запросили время для изучения внесенных изменений. Это и привело к переносу переговоров, которые должны были состояться в рамках Мюнхенской конференции.

    Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля Белого дома, и разбиралась, как Киев дал США повод для смены власти на Украине.

    14 февраля 2025, 03:40 • Новости дня
    Трамп заявил о «смерти» БРИКС

    Трамп назвал БРИКС «мертвым» после угроз ввести стопроцентные пошлины

    Трамп заявил о «смерти» БРИКС
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз введения стопроцентных пошлин, если объединение попытается играть с долларом.

    Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп сделал заявление о фактической «смерти» альянса БРИКС, сославшись на свои угрозы ввести против объединения пошлины. На пресс-конференции в Белом доме Трамп отметил, что если страны БРИКС попытаются манипулировать долларом, они столкнутся со стопроцентным тарифом.

    Трамп также дал понять, что БРИКС был создан для «плохой» цели, без конкретизации, что именно подразумевалось под этой формулировкой. Он подчеркнул, что его предупреждение о тарифах было направлено на предотвращение любых попыток со стороны БРИКС угрожать позиции доллара на мировой арене.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что БРИКС не планирует создание собственной валюты. Речь идет о формировании совместных инвестиционных платформ для реализации взаимных и третьестрановых инвестиций, уточник представитель Кремля.


    Коментарии (55)
    14 февраля 2025, 05:40 • Новости дня
    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена

    Самолет госсекретаря США вернулся на базу под Вашингтоном из-за неисправности

    Самолет госсекретаря США Рубио не долетел до Мюнхена
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, вынужден был вернуться на авиабазу под Вашингтоном из-за технических неисправностей.

    Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По предварительным данным, причиной экстренного разворота стала механическая неисправность.

    «Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете», – написал редактор CBS в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

    Согласно расписанию Госдепа, Рубио планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности в пятницу. Также в его графике значится визит на Ближний Восток.

    Коментарии (10)
    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    13 февраля 2025, 20:41 • Новости дня
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО

    Рютте: НАТО обещало Украине членство, но не обговаривало сроки

    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    «На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине будущее членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они определенно закончатся вступлением Украины в НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

    Он пояснил, что таких согласований не было, также не было подобных обещаний как части мирной сделки после окончания конфликта с Россией. По словам генсека, существуют разные способы дать гарантии безопасности для киевского режима, помимо участия в НАТО.

    Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.

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    14 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вице-президент США Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

    Вэнс выразил мнение, что переговоры по Украине могут привести к заключению неожиданной для многих сделки, передает ТАСС.

    «Из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – заявил он.

    Вице-президент США также подчеркнул, что Белый дом открыт для переговоров и не привязан к предвзятым мнениям.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.

    Коментарии (16)
    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

    Коментарии (7)
    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

    Коментарии (12)
    14 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление Владимира Зеленского дистанционно выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты, угрожая отменой его обращения, сообщили на радиостанции RFI.

    Отмечается, что стремление Зеленского выступить на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе вызвало протесты среди участников, передает ТАСС.

    Несмотря на отсутствие приглашения для физического участия, Зеленский получил возможность выступить в онлайн-формате. Это решение было воспринято неоднозначно, и некоторые делегаты выразили свое недовольство, подчеркивая, что даже дистанционное обращение непринятно.

    Протесты против участия Зеленского в саммите поддержала, среди прочих стран, Ангола. Президент Анголы Жоау Лоуренсу, который вскоре займет должность председателя Африканского союза, высказал сомнения в допустимости такого выступления.

    Один из дипломатов, слова которого приводит радиостанция, выразил мнение, что начинать новый мандат с выступления Зеленского было бы нецелесообразно.

    Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке, включая Гамбию и Того. Директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. Ломоносова Инга Корягина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что между Россией и Африкой наведены мосты сотрудничества, так как африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, в том числе по линии БРИКС.

    Коментарии (15)
    14 февраля 2025, 08:23 • Новости дня
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    После освобождения из США Александр Винник вернулся в Москву. Он заявил, что не считает себя исторической личностью, несмотря на внимание к его фигуре.

    Винник, известный по делу о мошенничестве с криптовалютой, вернулся в Москву после освобождения из США, передает ТАСС.

    На видео агентства,Винник ответил на вопрос о том, считает ли он себя исторической личностью.

    «Нет», – лаконично ответил он.

    Тем временем американец Марк Фогел был замечен во время своей подготовки к вылету из Москвы в Соединенные Штаты,

    В момент перед отъездом, находясь в автобусе, Фогел выразил надежду, что его везут в аэропорт, где он сможет отправиться домой.

    В Госдуме заявили о победе дипломатии после возвращения Винника в Россию. Винник выразил благодарность за свое возвращение российскому президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, а также дипломатам и спецслужбам.

    Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку. США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе.

    Коментарии (4)
    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

    Коментарии (10)
    13 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы

    Песков: В Москве готовы приветствовать лидеров крупных стран на праздновании юбилея Победы

    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если главы стран решат разделить радость Победы и значение этого праздника, президент Путин будет рад приветствовать их в Москве, передает ТАСС. На вопрос о том, будет ли Путин рад приветствовать президента США, Песков ответил утвердительно: «Ну разумеется».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

    Коментарии (13)
    13 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Европейский союз должен осознать необходимость независимости от внешнего влияния, иначе его ждет кризис.

    Фицо выразил мнение, что Европейский союз должен «протрезветь от военного безумия» после телефонного разговора между российским и американским лидерами, передает РИА «Новости».

    Словацкий премьер отметил, что после продолжительного диалога с Путиным президент США позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшие действия и предупредить его о возможных изменениях.

    Фицо подчеркнул, что ЕС не получает подобных звонков или инструкций, что, по его мнению, свидетельствует о необходимости самостоятельного принятия решений. В противном случае, как полагает премьер-министр, ЕС может столкнуться с глубоким кризисом.

    Ранее издание Financial Times писало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы. Сообщалось, что страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 23:51 • Новости дня
    В Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    На Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча высокопоставленных представителей России, Украины и США, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, встреча пройдет в пятницу, 14 февраля. Однако, кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно.

    «Завтра в Мюнхене состоится встреча с участием наших представителей, России и Украины. Эти страны также приглашены», – сказал Трамп, подчеркнув, что речь идет о высокопоставленных лицах.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно будет вестись двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

    Коментарии (4)
    14 февраля 2025, 02:06 • Новости дня
    Келлог: Украине необязательно официально признавать потерю территорий
    Келлог: Украине необязательно официально признавать потерю территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать соглашение о потере территорий Киевом, однако признавать его будет не обязательно.

    Как отметил Келлог в интервью телеканалу Fox Business, урегулирование кризиса на Украине может предусматривать соглашение, связанное с потенциальной потерей территорий Киевом, передает ТАСС.

    «Я думаю, что министр обороны Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым. Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий», – сказал он. При этом подчеркнул, что такой шаг необязательно должен быть признан официально.

    Келлог привел исторический пример, объяснив свой взгляд на ситуацию. «Мы не признали этого в случае стран Балтии. Существовала доктрина Уэллса. Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала рациональные предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    13 февраля 2025, 17:27 • Новости дня
    В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией

    Советник украинского министра Сак: Переговоры с Россией будут беспрецедентно сложными

    В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев ожидает беспрецедентно сложных переговоров с Россией.

    Он отметил, что ряд вопросов практически нерешаемы и могут стать серьезными препятствиями в процессе урегулирования конфликта. Одним из таких вопросов является членство Украины в НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Юрий Сак подчеркнул: «Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например членство Украины в НАТО». По его словам, предстоящие переговоры представляют собой сложное испытание для Киева.

    Сак выразил уверенность, что, несмотря на все сложности, Украина продолжит стремиться к достижению своих целей. Однако он также отметил, что для успешного разрешения конфликта потребуется значительная поддержка международного сообщества, особенно в вопросах, связанных с безопасностью и суверенитетом страны.

    Кремль пока не определился с участниками переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности.

    Коментарии (10)
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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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