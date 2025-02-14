Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент
Встречу Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент после передачи американцам доработок к проекту соглашения о полезных ископаемых, пишет украинское издание «Европейская правда».
Стало известно о переносе встречи Владимира Зеленского и вице-президента США в Мюнхене, решение было принято в последний момент, когда журналистов уже начали запускать в зал для переговоров, передает ТАСС.
Причиной переноса стало то, что непосредственно перед встречей Украина передала США проект соглашения о полезных ископаемых, привезенный в Киев американским министром финансов Скоттом Бессентом.
В документе присутствовали доработки украинской стороны, о которых американские представители не были осведомлены.
Представители Соединенных Штатов запросили время для изучения внесенных изменений. Это и привело к переносу переговоров, которые должны были состояться в рамках Мюнхенской конференции.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля Белого дома, и разбиралась, как Киев дал США повод для смены власти на Украине.