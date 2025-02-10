Владимир Путин сказал в интервью, что глава майданного режима Владимир Зеленский не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Когда он его подписывал, он был относительно легитимным президентом Украины, а сейчас нет – что ставит под сомнение законность возможных переговоров с Украиной.

Это юридический казус, который должен быть разрешен. Иначе в случае подписания мирного договора под него изначально будет заложена мина замедленного действия. И этот «казус Зеленского» должен быть разрешен до возможного подписания мирного договора. Как это можно сделать? Есть несколько вариантов.

Можно провести выборы президента.

В конституции Украины сказано, что президент не может осуществлять свои полномочия более пяти лет без переизбрания. Также в ней не содержится преград для проведения выборов президента в условиях военного положения. Нормы, запрещающие это делать, содержатся в законе «О правовом режиме военного положения» и Избирательном кодексе Украины, но Конституция имеет высшую юридическую силу, и эти положения законов запросто признаются неконституционными.

В международной практике существует прецедент проведения президентских выборов в условиях вооружённого конфликта. Это произошло в 1952 году в Южной Корее. То есть серьезных юридических преград для проведения выборов президента на Украине нет. Есть политические.

Зеленский и его серый кардинал Андрей Ермак боятся потерять власть. О необходимости провести выборы президента Украины до конца года говорит спецпосланник США по Украине Кит Келлог. СВР сообщает о начале кампании НАТО по дискредитации Зеленского с целью отстранить его от власти. Поэтому возможен вариант, что Запад заставит Зеленского провести выборы.

Правда, существует опасность, о которой говорил экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, – выборы в условиях военного положения будут полностью контролироваться ЗЕкомандой и превратятся в фарс. Но если на Западе действительно решат «слить» Зеленского, то возможна его замена и без выборов. Например, заставят уйти в отставку по состоянию здоровья. Такой вариант возможен, если основные акторы украинской политики, включая представителей ЗЕкоманды, договорятся с Белым домом, не оставив Зеленскому и Ермаку выбора.

Тогда исполняющим обязанности президента станет председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Он может подписать новый указ и отменить запрет Зеленского на переговоры. Это будет и легально, и легитимно.

Можно отменить указ Зеленского и без его отстранения от власти. Верховная рада может принять закон с примерно такой формулировкой: «Для достижения мира с РФ должностные лица Украины могут проводить переговоры с любыми представителями России, а также посредниками из других государств». Закон имеет юридическую силу выше, чем указ президента, а значит, нивелирует нормы указа, которые противоречат закону.

Но тут опять нюанс. Закон должен подписать президент, а его функции исполняет Зеленский. Таким образом, опять возникает «казус Зеленского». Но есть способ придать закону силу и без этой подписи. Правда, процедура сложная. Для этого нужно, чтобы парламент принял закон, после чего его отправят на подпись Зеленскому. Он в течение 15 дней документ не подпишет, а вернет его в парламент со своими поправками. Депутаты с ними не согласятся и проголосуют за законопроект снова, причем собрать надо не менее 300 голосов. После чего закон опять отправится на подпись к Зеленскому, и если он его в течение 10 дней не подпишет, то за него это сделает председатель парламента, после чего документ публикуется и вступает в законную силу. Эта комбинация должна быть разыграна как по нотам депутатами и самим Зеленским. Теоретически она возможна, как часть договорённостей с американцами. Белый дом позволит Зеленскому исполнять функции президента до выборов, а он будет способствовать мирному процессу.

Еще существует вариант обжаловать указ Зеленского в конституционном суде Украины. Опытный судья всегда найдет несоответствие документа юридическим нормам.

Но в любом случае для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.