Спецпосланник США заявил о необходимости провести выборы на Украине к концу года

Tекст: Вера Басилая

Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев превел выборы, возможно, к концу года. По его словам, выборы необходимы, особенно, если Украина «сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

По словам Келлога, Соединенные Штаты считают, что это станет важным шагом в процессе стабилизации ситуации в регионе.

Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

Бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.