Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

Tекст: Вера Басилая

Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.