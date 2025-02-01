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    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов
    Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент
    Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом
    Медведев резко отреагировал на предложение Немцовой о «блокаде Ленинграда»
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине
    Военкор: Судмедэксперты при осмотре жертв в селе Русское Поречное едва сдерживают слезы
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    1 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны обеспокоены возможностью передачи Украине важных ресурсов России, что может повлиять на ее глобальные амбиции и ключевые отрасли, включая оборону и энергетику, заявляет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest.

    Цахкна выразил обеспокоенность Запада по поводу важных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения ее армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта. Если они окажутся в руках Москвы, Россия и ее партнеры получат доступ к значительной «сокровищнице», способной укрепить их позиции в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика.

    Цахкна подчеркнул, что с развитием современных технологий и увеличением спроса на них, для западных стран остро важны полезные ископаемые, находящиеся на Украине.

    В статье также подчеркивается, что контроль России над этими ресурсами может позволить ей расширить свои глобальные амбиции и укрепить влияние на международной арене.

    Ранее бывший главком ВСУ Виктор Муженко заявил о потере Украиной половины природных ресурсов.

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    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

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    1 февраля 2025, 16:14 • Видео
    Запад близок к победе в Сербии

    В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    31 января 2025, 21:56 • Новости дня
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    @ AP Photo/Petros Giannakouris/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва, об одном из них заявил мэр города Геннадий Труханов. Взрывом повреждена гостиница, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

    Труханов в социальных сетях сообщил, что звук взрыва разнесся по городу, передает ТАСС.

    О втором взрыве написали местные СМИ, о пострадавших и разрушениях не сообщается. К этой минуте воздушная тревога действует в Николаевской и Одесской областях. Украинские СМИ сообщают, в результате одного взрыва повреждена гостиница «Бристоль» в Одессе, где размещались иностранные наемники и инструктора НАТО.

    До этого в пятницу взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский Одесской области, оказались повреждены склады с зарубежной техникой и боекомплектами.

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    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    1 февраля 2025, 14:04 • Новости дня
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по зданию бывшего завода в поселке Новая Водолага Харьковской области Украины, сообщает РИА «Новости». По информации Лебедева, в этом здании находились боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Сергей Лебедев рассказал: «В Новой Водолаге «Геранька» прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками». По его словам, после удара в сторону завода отправились машины скорой помощи.

    Подробности о последствиях удара и возможных потерях не сообщаются.

    Накануне в районе авиабазы в Полтавской области, где осуществляют ремонт авиационной техники и заправку ракет, произошел взрыв. В тот же день подполье сообщило, что в Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, а также идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе.

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    31 января 2025, 21:27 • Новости дня
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская компания «Нафтогаз» приступила к закупкам природного газа по высокой стоимости, чтобы избежать отключений зимой.

    Импорт составляет 100 млн кубометров, однако в условиях низких запасов в хранилищах может потребоваться в 10 раз больше, чтобы обеспечить стабильное снабжение зимой, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    По оценкам экспертов, для успешного прохождения отопительного сезона Украине понадобится до 500 млн евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что «Нафтогазу» придется импортировать газ в экстренном порядке, что обойдется почти в два раза дороже, чем обычно.

    В четверг министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня в 10%.

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    1 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины

    The Washington Post: Украина столкнулась с расколом в оборонном секторе

    WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины
    @ Ukrainian Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинском оборонном секторе разгорелись разногласия между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок, что может повлиять на западную поддержку в разгар конфликта, сообщила газета The Washington Post.

    Раскол в оборонном секторе Украины произошел в критический момент, пишет The Washington Post. По данным издания, основными сторонами конфликта стали Министерство обороны и Агентство оборонных закупок (АОЗ).

    Газета отмечает, что скандалы в украинском оборонном секторе происходят на фоне усиливающейся неопределенности в вопросе продолжения военной помощи США при президентстве Дональда Трампа. Вдобавок, среди республиканцев в США часто звучат обвинения в адрес Киева по поводу коррупции, что может усилить давление на Украину, передает ТАСС.

    Европейские страны, которые ранее поддерживали тесные отношения с АОЗ, теперь испытывают трудности с пониманием распределения полномочий в украинском оборонном секторе. Это также вызывает беспокойство среди международных партнеров Украины.

    Ранее страны G7 и западные антикоррупционные организации предупреждали о последствиях конфликта между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и бывшей главой АОЗ Мариной Безруковой. Они заявили, что это может подорвать доверие Вашингтона к Киеву, что в свою очередь оказывает влияние на международное сотрудничество и помощь.

    Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Украина потрясена после решения Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов.

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    31 января 2025, 20:19 • Новости дня
    На Украине уволили мэра, певшего пьяным русские песни в день скорби по военным ВСУ
    На Украине уволили мэра, певшего пьяным русские песни в день скорби по военным ВСУ
    @ Администрация Ровенской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэра украинского города Острог Юрия Ягодку, который прославился тем, что пьяным пел русские песни в день памяти военных ВСУ, уволили после голосования депутатов.

    В качестве официальной причины увольнения называется несоответствие действий Ягодки законодательным требованиям и недостаточный контроль за деятельностью городских структур и коммунальных предприятий, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

    За снятие Ягодки с должности проголосовали 25 депутатов из 34. В пояснительной записке указано, что Ягодка неоднократно нарушал законы Украины и права граждан. Жители города обвиняли его в оскорблениях. Одна из женщин даже пожаловалась в полицию на избиение.

    Также сообщается, что 29 августа 2024 года, в день памяти военных ВСУ, мэр пел русские песни в библиотеке, что вызвало конфликт. После инцидента он извинился, объяснив свое поведение алкогольным опьянением.

    Ранее украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь.

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    1 февраля 2025, 05:36 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе

    Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России остается на усмотрении Трампа

    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что решение о санкциях против России будет принимать президент США Дональд Трамп, отметив, что введенные ранее меры не достаточно эффективны.

    Как подчеркнул Келлог, окончательное решение о возможном введении дополнительных антироссийских санкций находится в руках американского лидера, передает ТАСС. «Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», – заявил Келлог.

    Он также отметил, что введенные администрацией предшественника Трампа ограничительные меры против России можно оценить на шесть баллов из десяти, в то время как контроль за соблюдением этих санкций заслуживает только три балла. По словам Келлога, администрация Трампа будет продолжать оценивать эффективность этих мер в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    Келлог подчеркнул, что текущая стратегия связана с достижением прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине, что требует тщательного рассмотрения всех возможных вариантов, включая санкции.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.


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    31 января 2025, 21:46 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии назвал Зеленского «полудиктатором» и расхитителем средств ЕС

    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску обвинил Зеленского в «полудиктатуре»

    Кандидат в президенты Румынии назвал Зеленского «полудиктатором» и расхитителем средств ЕС
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил украинского лидера Владимира Зеленского и румынского президента Клауса Йоханниса в попытках ставить личные интересы выше государственных и в препятствии проведению свободных выборов.

    Джорджеску заявил, что у него всегда были плохие отношения с «полудиктаторами», которые предпочитают собственные интересы государственным, сообщает Digi24, передают «Известия».

    Он подчеркнул: «У меня есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Вот почему я спрашиваю: почему г-н Зеленский, как и г-н Йоханнис, не допускает свободных выборов?»

    Кроме того, Джорджеску выдвинул обвинения в адрес украинского руководства, указав, что оно занималось хищением средств, предоставленных западными странами: «Я хотел бы спросить у МИД Украины, сколько случаев коррупции на высоком уровне было зафиксировано на Украине с начала войны? Сколько европейских денег было ими украдено в ходе европейской и, по сути, румынской попытки помочь Украине?»

    Ранее Джорджеску назвал Украину вымышленным государством, а также пообещал запретить экспорт украинского зерна через Румынию в случае своей победы на выборах и заявил, что не будет предоставлять новую военную помощь Украине.

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    1 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять американских снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 42095 беспилотников, 590 ЗРК, 20984 танка и других бронемашин, 1511 боевых машин РСЗО, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в субботу сообщалось, что энергетическая инфраструктура была поражена в Полтавской области.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли семь ударов по объектам энергетики.

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    1 февраля 2025, 07:07 • Новости дня
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле

    Дроны поразили склады и нефтехранилище в Измаиле Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Атака беспилотников на Измаил Одесской области вызвала несколько взрывов, предположительно, повредив склады и хранилище нефтепродуктов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, первый взрыв произошел около 3.30 мск в районе бывшего консервного завода: «Утром был мощный прилет БПЛА. ... Первая очередь зашла, вероятно, вдоль реки примерно в 3.30. Был мощный взрыв в районе бывшего консервного завода...», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Позднее, около 4:20 мск, вторая волна российских беспилотников атаковала с порт со стороны. Удары в основном обрушились на первый погрузочный район порта. «По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО.

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    1 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Российские войска освободили Крымское в ДНР
    Российские войска освободили Крымское в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, освободив населенный пункт Крымское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Новоалександровой, Дзержинском, Дружбой, Лысовкой, Славянкой, Барановкой, Новоандреевкой и Котлино ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины поблизости от Загоруйковки, Песчаного, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской народной республики (ЛНР), Григоровки, Ямполя и Северска ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили до 320 военнослужащих, бронемашина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Улаклов, Дылеевки, Белогоровки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Зеленовки и Часова Яра ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Новопетровского Днепропетровской области, Зеленого Поля, Ровнополя, Днепроэнергии и Разлива ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 130 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155 мм самоходная артустановка Caesar.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Приморского, Новоандреевки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

    Противник потерял до 40 военнослужащих и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что российские войска за последнюю неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

    Ранее российские войска подняли триколор над Новоелизаветовкой в ДНР. А днем ранее российские войска освободили Двуречную в Харьковской области.

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    31 января 2025, 22:42 • Новости дня
    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине

    The Times: Европа запросила у США помощь для миротворческой миссии на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны запросили у США воздушную поддержку для возможной миротворческой миссии на Украине, включая помощь в противовоздушной обороне и разведке, сообщило The Times.

    Как сообщил источник издания в Британии, страны Евросоюза могут отправить на Украину миротворческие войска, однако для полноценного обеспечения миссии потребуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий, что и стало причиной обращения к США, передает «Лента. Ру».

    «Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», – приводит издание слова источника.

    Отмечается, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента численностью от 10 до 25 тыс. человек.

    До этого Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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