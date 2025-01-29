Spectator: Путин согласился на переговоры с Украиной, уверенный в победе России

Tекст: Елизавета Шишкова

В статье отмечается, что Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе, сообщает РИА «Новости».

Российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, тогда как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку пехоты и сталкиваются с проблемами в координации между подразделениями.

Кроме того, возможная мирная сделка, которую мог бы заключить президент США Дональд Трамп, еще больше деморализует украинских военных. На этом фоне отмечается увеличение числа дезертиров из рядов ВСУ, так как военные боятся погибнуть перед потенциальной договоренностью о прекращении огня.

Критическая экономическая ситуация на Украине и ее поражения на фронте, а также усталость западных партнеров от постоянной финансовой поддержки Киева усиливают разговоры о необходимости мирных переговоров. Эти настроения раздаются как на Западе, так и внутри самой Украины, подчеркивает издание.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США, и заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

Как сообщало турецкое издание Hurriyet, мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня, Турция готова выступить в роли посредника.