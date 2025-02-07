Киев дал США повод для смены власти на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его словам, Украине было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно.

Свое заявление Подоляк сделал в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все, что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

По мнению советника офиса Зеленского, война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

Ранее на этой неделе президент США открыто заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Однако даже на самой Украине признают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в российском Донбассе.

По одной из оценок, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Но более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также в Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

Зеленский тем не менее приветствовал предложение Вашингтона, и Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых вместе с США. Как пояснял Зеленский, это является частью его «плана победы», который он представил осенью прошлого года.

После начала СВО в феврале 2022 года США неоднократно заявляли о том, что не стремятся к прямому конфликту с Россией и пытаются не допустить дальнейшей эскалации из-за Украины. Как отмечали наблюдатели, усугубление украинского конфликта может привести к третьей мировой войне с применением ядерного оружия. Если дойдет до подобной эскалации, то в конфликт окажутся втянуты не только Россия и США, но и многие другие страны.

В экспертной среде также отмечают, что резкое обострение конфликта возможно в случае провокаций Киева, что грозит столкнуть лбами две ядерные державы.

«От таких, как Михаил Подоляк, мало что зависит. Но в одном он прав: при отсутствии хорошей надежной коммуникации между Вашингтоном и Москвой возможны разные происшествия. Их причиной могут стать действия экстремистов и провокаторов, к которым, вне всякого сомнения, относится стая, засевшая в Киеве», – отметил сенатор Андрей Климов.

По его оценкам, украинское руководство способно спровоцировать войну между США и Россией. «Причем в Киеве попытаются сделать это втайне от своих хозяев. Там рассчитывают получить какие-то бонусы от того, что они столкнут лбами сверхдержавы. Только бонусов точно ни для кого не будет», – подчеркнул парламентарий.

«Между тем вероятность реализации такого сценария, к сожалению, есть. Риски сохранятся до тех пор, пока Вашингтон не изменит свое отношение к необходимости срочного налаживания прямых серьезных контактов на всех уровнях между нашими двумя ракетно-ядерными странами», – добавил собеседник.

Он напомнил, что предыдущая американская администрация разрушила «большинство механизмов, способствовавших поиску решений по сохранению глобального мира и международной безопасности». «Однако Москва открыта к контактам, в том числе с целью предотвращения происшествий. Мяч на стороне Вашингтона», – заключил Климов.

В целом же заявление Подоляка говорит о том, что в офисе Зеленского хотят развязать ядерный апокалипсис, подчеркнул политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «Украинские власти действуют по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Они понимают, что не все из них смогут избежать ответственности за преступления, которые они совершали почти три года, – пояснил собеседник. –

Поэтому для офиса Зеленского вопрос продолжения конфликта принципиален».

Впрочем, политолог считает, что сторонами украинского кризиса уже являются Россия и коллективный Запад во главе с США, а Киев в этом конфликте лишь инструмент. Поэтому Подоляк «несколько привирает». «Но откровения со стороны советника главы офиса Зеленского неслучайны. В Киеве рассчитывают, что в случае удачного расклада им удастся войти в «клуб победителей». Это единственный способ спастись украинским властям», – рассуждает Скачко.

Спикер обратил внимание, что заявление прозвучало на фоне слов нового президента США о желании урегулировать конфликт. Таким образом, украинское руководство от безысходности отказывается верить, что президент США выступает за мир.

«В Киеве надеются, что американский лидер продолжит использовать Украину как инструмент в борьбе с Россией. И эти надежды не беспочвенны. Ведь глава Белого дома пока не предпринял никаких содержательных действий по мирному урегулированию», – указал политолог.

По мнению Скачко, Вашингтон может сменить украинскую власть с целью деэскалации конфликта. В частности, в США уже заговорили о необходимости провести на Украине выборы до конца 2025 года. «Но на деле речь об этом пойдет лишь тогда, когда команда президента Америки определится – нужна ли им Украина как рычаг давления на Россию. Пока же в период неопределенности офис Зеленского предпринимает разные методы, чтобы склонить Белый дом на свою сторону», – заключил политолог.