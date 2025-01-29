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    29 января 2025, 10:28 • Политика

    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев

    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Администрация Джо Байдена могла готовить покушение на Владимира Путина. Эксперты допускают, что американцы планировали осуществить преступный замысел руками украинских спецслужб. Отказаться же от покушения Вашингтон вынудило вскрытие этих планов российской разведкой. Но для чего Штатам потребовалась разработка столь шокирующей операции?

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на Владимира Путина. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например, на убийстве Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    Карлсон отметил, что считает планы прошлого американского руководства «безумием». По его мнению, деятельность администрации Байдена провоцировала хаос, который «являлся защитным экраном» для демократов. Тем не менее журналист не предоставил каких-либо доказательств, способных подтвердить его слова.

    При этом еще 12 июля прошлого года между министром обороны России Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Как писала The New York Times, предметом беседы стала «тайная операция Украины» против Москвы, которая была одобрена США.

    Позже замглавы МИД Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой рассказывал, что инцидент мог произойти на День ВМФ в Петербурге, на котором присутствовал и Владимир Путин. Однако он отказался поделиться деталями готовившейся провокации, но отметил, что ее успешная организация со стороны противника стала бы «безумием».

    Заявления Карлсона действительно заставляют вспомнить события прошлого лета, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Возможно, российским спецслужбам удалось предотвратить именно покушение на Владимира Путина», – говорит он.

    «Конечно, прямо увязывать рассказ американского телеведущего с июльским происшествием не стоит, как и полностью принимать эту версию на веру. Все-таки в словах Карлсона нет конкретики, и для составления полной картины происходящего нам стоит дождаться более детальной информации», – отмечает собеседник.

    «Но вспомним политическую обстановку на начало 2024 года. На Западе появляется большое количество критических по отношению к ВСУ статей, в Вашингтоне формируется понимание, что конфликт на Украине не закончится поражением России. На этом фоне, видимо, американские спецслужбы и стали рассматривать проведение наиболее отчаянных операций», – считает эксперт.

    «Отмечу, что планы по убийству Путина могли и не разрабатываться внутри ЦРУ. Думаю, на каком-то этапе о своих «амбициозных планах» представителям разведки Штатов рассказали сотрудники СБУ или ГУР МО Украины. Останавливать партнеров США на первых порах не решились. Но покушение на лидера ядерной державы – это повод к началу масштабной войны. Поэтому на каком-то этапе в Вашингтоне и могли одернуть украинскую разведку, в том числе благодаря вскрытию этой информации российской разведкой», – отметил Ткаченко.

    США не раз организовывали покушения на своих оппонентов,

    напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и покушение на лидера нашей страны стало бы масштабным casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    Аналитик детализирует: «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались». Впрочем, бывшая администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления – «каждая группировка делала то, что хотела», добавил Дробницкий. На этом фоне он допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое было сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, расшатались», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном». В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена.

    «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса

    с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев от того, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

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