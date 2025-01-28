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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    28 января 2025, 11:38 • Новости дня

    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина

    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

    27 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин почтил память погибшего при блокаде Ленинграда брата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, погибший в годы блокады Ленинграда.

    Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, передает ТАСС. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда.

    По пути к монументу, двигаясь по 300-метровой аллее от Вечного огня, Путин традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор. Брат президента умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года, во время блокады города.

    Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

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    28 января 2025, 05:39 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина

    Американский журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина

    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина, не предоставив при этом доказательств или подробностей.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Карлсон сделал это заявление в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

    «Бывший госсекретарь США Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина», – приводит агентство слова Карлсона.

    По словам журналиста, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном». Журналист не уточнил, когда и где могли происходить эти предполагаемые приготовления к покушению.

    Напомним, в июле 2024 года, сразу после покушения на Дональда Трампа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады Ленинграда

    Путин почтил память защитников Ленинграда у монумента «Рубежный камень»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Этот плацдарм, расположенный на левом берегу Невы, стал символом стойкости и мужества советских солдат и играл ключевую роль в операции «Искра» в январе 1943 года. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Во время церемонии Путин возложил букет красных роз, перевязанный траурной лентой, к основанию памятника. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни «Тишина». Президент постоял молча, отдавая дань памяти тысячам погибших, защищавших этот плацдарм.

    Невский пятачок, где происходило это событие, стал известен как одна из самых трагических страниц в истории Ленинградской битвы. В сентябре 1941 года 115-я стрелковая дивизия переправилась через Неву и выбила немцев с передовых позиций. Бои за эту территорию продолжались до 1943 года, за это время защитники ежедневно отражали десятки атак противника.

    Потери на Невском пятачке были значительными, точное количество до сих пор не установлено, но по оценкам превышает 100 тыс. человек. Среди защитников был и отец президента Владимира Путина, который был тяжело ранен, но спасен боевым товарищем, переправившим его на правый берег Невы, где находился госпиталь.

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    27 января 2025, 23:44 • Новости дня
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ

    Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ

    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Музыкант Андрей Макаревич заявил о своем нежелании делать финансовые пожертвования в пользу украинских вооруженных сил, связав это с заботой о близких в России, которые могут пострадать от ударов ВСУ.

    «Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вован и Лексус музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Годом ранее он пообещал больше не выступать в России и заявил, что не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию»

    В конце 2024 года представитель Макаревича сообщил, что музыкант больше не владеет имуществом и бизнесом в России.

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    27 января 2025, 17:48 • Новости дня
    Иран закупил у России истребители Су-35

    Генерал КСИР сообщил о покупке Ираном истребителей Су-35

    Иран закупил у России истребители Су-35
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил, заявил генерал КСИР Али Шадмани.

    Заместитель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани рассказал о покупке российских истребителей Су-35, сообщил телеканал SNN, передает ТАСС.

    По его словам, эта покупка станет значительным шагом для укрепления военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил страны. «Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», – отметил Шадмани.

    В 2023 году власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    28 января 2025, 06:10 • Новости дня
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке

    Жительница Новогродовки заявила о пытках и казни российских военнопленных

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Новогродовки стала свидетельницей казни российских военнопленных бойцами ВСУ, отметив, что сначала их избивали, а затем расстреляли.

    Жительница Новогродовки Елена рассказала о шокирующих событиях, свидетелем которых она стала в Новогродовке. По ее словам, ВСУ привезли российских пленных из Авдеевки. На глазах у них были повязки, руки связаны, передает РИА «Новости».

    Елена утверждает, что сначала ВСУ жестоко избивали пленных, нанося удары в пятки и другие чувствительные места. «Видела, как украинцы казнили русских», – сказала она. Затем, по ее словам, пленных расстреляли. Она призналась, что случайно стала свидетелем этого ужаса, проезжая мимо места событий.

    Ранее житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами. По его словам, ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, поэтому расстреливали мирное население, включая подростков и детей.

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    27 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с Россией вопрос неразмещения баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории страны, если США откажутся от своих планов по размещению ракет в Европе.

    Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, уточнил, что это станет возможным, если США откажутся от своих намерений развернуть ракеты средней дальности в Европе, пишет «Коммерсант».

    «Почему дислоцируем «Орешник» в Белоруссии? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России) скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.

    Лукашенко также подчеркнул, что для Белоруссии критически важно, чтобы американские ракеты средней дальности не были размещены в Европе, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Он добавил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно «буквально со дня на день», но при этом отметил, что это вопрос не срочный, что оставляет пространство для дипломатического решения.

    Накануне Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство надеется, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Киев поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом.

    О подвиге танкистов рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, передает радио Sputnik. По его словам, экипаж танка, несмотря на прямое попадание в машину, продолжал выполнять свою задачу, что позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника.

    Кроме того, танкистам удалось эвакуировать раненого солдата, находясь под постоянными атаками. Несмотря на потерю танка в боях, члены экипажа готовы продолжать участие в выполнении боевых задач, отметил военкор.

    Водитель-механик с позывным «Метель» выразил сожаление о потерянной машине, в которой он проездил полтора года, но настроен решительно: «Танк жалко, я в нем полтора года проездил. Очень обидно, но ничего, мы отомстим».

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Кроме того, сообщалось, что российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.

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    28 января 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о новой схеме украинских мошенников с «переводами от ВСУ»

    Мошенники от имени ВСУ отправляли деньги россиянам, угрожая ФСБ

    Tекст: Максим Попов

    Украинские мошенники разработали новую схему, отправляя россиянам небольшие денежные переводы с благодарностью за помощь ВСУ и угрозами сообщить об этом в ФСБ.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash, выходцы с Украины начали отправлять деньги россиянам, добавляя в комментариях к платежу благодарность за помощь ВСУ. После этого они угрожали передать скриншоты перевода в ФСБ, если адресаты не выполнят их требования.

    В публикации отмечается, что подобные «заходы» фиксируются не впервые. Ранее, в ноябре 2024 года, российские СМИ уже предупреждали о схеме, связанной с возбуждением несуществующих уголовных дел против россиян.

    Тогда жертвы украинских мошенников получали письма от якобы представителей ФСБ, Следкома, МВД или прокуратуры. В письмах содержался «скан» постановления о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российской армии или финансирование ВСУ. Получатели таких писем также подвергались угрозам со стороны злоумышленников.

    Напомним, в середине января украинский телефонный мошенник дозвонился журналисту российского СМИ и в ходе разговора признал, что Крым «принадлежит Москве», чем вызвал аплодисменты всей редакции.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    28 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о продаже «М.Видео-Эльдорадо» ПСБ за 300 млрд рублей

    Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана Промсвязьбанку за 300 млрд рублей, что позволит новому владельцу оптимизировать магазины и сосредоточиться на российской электронике.

    Владельцы сети магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже, сообщил «Коммерсант». Основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера «Связной». По данным источников, сумма потенциальной сделки может составить 300 млрд рублей с учетом товарных активов.

    В публикации говорится, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», но окончательное решение пока не принято. Изначально интерес к покупке проявлял также «Сбер», который хотел увеличить свои пункты выдачи для маркетплейса «Мегамаркет», но позже отказался от переговоров. Среди потенциальных покупателей также назывался ВТБ.

    В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать слухи, а представители ПСБ, «Сбера» и ВТБ не ответили на запросы издания.

    Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности запрета продажи IPhone и другой техники Apple в России.

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    28 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Посол России в Сеуле оценил вероятность поставок южнокорейского оружия ВСУ

    Посол России: Южная Корея всерьез восприняла предостережения о поставках оружия Украине

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

    «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.

    Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.

    Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.

    Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    27 января 2025, 22:11 • Новости дня
    В МИД назвали безосновательными обвинения в адрес России в азербайджанских СМИ

    Замглавы МИД России Галузин обсудил с послом Азербайджана Мустафаевым крушение самолета в Казахстане и обвинения в СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    Замглавы МИД России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, во время которой российским дипломатом было выражено недоумение по поводу серии антироссийских публикаций и дезинформации о деятельности Русского дома в Баку, сообщается на сайте МИД России.

    «Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений», – подчеркнули в ведомстве.

    На встрече обсуждалось крушение самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау. Галузин и Мустафаев акцентировали необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств трагедии.

    Российская сторона подчеркнула важность выстраивания отношений с Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, несмотря на недавние публикации в азербайджанских СМИ.

    Ранее в МИД России заявили, что фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге является политическим заказом и попыткой спекуляции на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.

    Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трагедии можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России, и потребовал наказать виновных в катастрофе AZAL близ Актау.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.

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