Макрон сообщил о многомиллиардном финансирование для Украины

Макрон заявил, что на саммите 6 марта ЕС одобрит предоставление Украине сотен миллиардов евро

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о вероятности одобрения на предстоящем саммите ЕС многомиллиардного финансирования для Украины. Выделенные средства могут составить сотни миллиардов евро и направлены на поддержку Украины и укрепление европейской безопасности. Макрон подчеркнул значимость саммита, отметив, что архитектура европейской безопасности требует долговременных усилий и тесного сотрудничества с США.

Французский лидер отметил, что поддержка Украины и укрепление безопасности в Европе займут годы. Он добавил, что в краткосрочной перспективе важно сохранить поддержку США, чтобы обеспечить стабильность региона. Макрон также прокомментировал недавнюю перепалку между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав к спокойствию и дипломатическому решению конфликтов.

28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с Трампом. Во время встречи между ними возникла перепалка, в которой Трамп выразил недовольство отношением Зеленского к США. Вице-президент Джей Ди Вэнс также указал на недостаточную благодарность Киева за американскую помощь. Пресс-конференция и подписание соглашения о полезных ископаемых были отменены. В соцсети Трамп обвинил Зеленского в неуважении и нежелании мирно урегулировать украинский конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении нового транша в 400 млн долларов в рамках программы EFF, что увеличит общий объем выплат до 10,1 млрд долларов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.

Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов.