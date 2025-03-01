Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.2 комментария
Украина предложила Франции производить оружие на за счет российских активов
Минобороны Украины предложило Франции создавать оружие на средства от замороженных активов России
Министерство обороны Украины предложило Франции создать предприятия для производства вооружений и систем ПВО, финансируемых за счет процентов от замороженных российских активов, сообщило украинское военное ведомство.
Минобороны Украины предложило Франции создать совместные предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства, передает РИА «Новости».
Инициатива предусматривает финансирование таких проектов за счет процентов от замороженных активов России. Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев отметил, что ВСУ нуждаются в системах ПВО и ПРО, ракетах-перехватчиках, тяжелой бронетехнике и боеприпасах.
По его словам, это предложение направлено на удовлетворение критических потребностей украинской армии. ЕС.
Напомним, страны G7 после начала конфликта на Украине заморозили около половины валютных резервов России. Эти средства оцениваются в 300 млрд евро, из которых более 200 млрд евро находится в Евросоюзе.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, имея ввиду российские активы.
Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.